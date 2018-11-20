Данэлия Тулешова подарила оберег Президенту Беларуси

Казахстанская певица Данэлия Тулешова вместе с участниками детского "Евровидения" побывала в гостях у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Inform.kz
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Представительница Казахстана подарила Президенту Беларуси сувенир - оберег для дома.
"Она верит в силу талисманов и сама носит ожерелья и браслеты, которые придают ей уверенности в своих силах", - пишет БЕЛТА.
"Вы уже победители!" - подчеркнул Александр Лукашенко, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в таком масштабном международном песенном конкурсе.
"Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже как повезет", - добавил белорусский лидер.
Участники конкурса вместе исполнили для главы белорусского государства отрывок из песни нынешнего детского "Евровидения" LightUp! (Зажигай!), что также является слоганом конкурса.
От участников, членов делегаций и организаторов детского конкурса главе государства вручили подарок - символический аналог главного приза конкурса. Это микрофон из прозрачного стекла с цветными линиями внутри верхней части, которые символизируют потоки звука.
После совместного фотографирования с белорусским лидером ребятам вручили президентские подарки - сладости и книги о Беларуси.
Напомним, Данэлия Тулешова победила в национальном отборе претендентов
на участие и станет первым исполнителем от Казахстана в истории международного телевизионного конкурса песни детское "Евровидение", который пройдет 25 ноября в Минске.