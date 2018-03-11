Данэлия Тулешова споет с ZAZ

Данэлия Тулешова споет с популярной французской певицей ZAZ, сообщает Zakon.kz.
Выступление пройдет в рамках концерта I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве.
"Пришло время объявить маленькую звездочку премии BraVo! Данэлия Тулешова, несмотря на свой юный возраст, уже успела добиться многого. Она победила в конкурсе "Аялаган Астана", вышла в финал "Детской Новой Волны", получив "Приз Зрительских Симпатий", взяла Гран-при на международном конкурсе "Надежды Европы", а совсем недавно победила в украинском детском "Голосе", что стало первым случаем, когда в проекте выиграла иностранка. При таком ярком старте, таланте и трудолюбии ее, определенно, ждет большой творческий путь. 10 марта вместе с французской певицей ZAZ Данэлия споет хит Je veux, а мы скажем ей BraVo", – написано на странице премии в Instagram.