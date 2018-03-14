Общество

Даниал Ахметов перечислил месячный оклад в фонд "Аягоз-Болашак"

Сегодня в ходе брифинга глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал журналистам о мерах, принимаемых в Аягозском районе, оказавшемся в зоне затопления из-за паводков, передает Kazpravda.kz.  

"Я рад, что люди остаются неравнодушны к бедам ближних. Самая сложная ситуация была в Аягозе, и мы ее решили. Пока еще 73 человека проживают в школе-интернате, со всех сторон сюда поступает помощь. Здесь работает фонд "Аягоз-Болашак". И я сегодня утром отправил свой месячный оклад на счет этого фонда", – цитирует слова Ахметова региональная служба коммуникаций ВКО.

Отмечается, что в регионе в различной форме организуется гуманитарная помощь пострадавшим от паводков. Духовенством области инициирована акция "Шығыстың асары". Продукты питания, денежные средства, одежда, одеяла и прочее принимаются в мечетях города.

ВКОФ партии "Нұр Отан" и его молодежное крыло "Жас Отан" открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Помощь принимается в качестве теплых вещей, резиновых сапог, непортящихся продуктов питания. Дополнительный пункт приема действует в КГУ " Молодежный ресурсный центр" акимата города Усть-Каменогорск.

Помимо этого, общественники и профсоюзы страны инициировали акцию "Тасқын көмек – 2018", в прошлом году собравшую гуманитарную помощь для пострадавших от наводнений казахстанцев в объеме 10 тонн.

Между тем Ахметов добавил, что в течение 4 дней специалисты совершат облет на вертолете и выяснят, где еще может пойти вода, в каком направлении и где стоит усилить наблюдение и контроль.

Напомним, что пострадавшими от наводнений и подтоплений в Восточном Казахстане оказались жители нескольких городов и сел в Аягозском, Уланском, Глубоковском и Курчумском районах, а также в самом городе Усть-Каменогорск.

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