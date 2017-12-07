Даниал Ахметов получил новую должность

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов избран председателем Федерации легкой атлетики ВКО, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
"В Восточном Казахстане новое руководство в Федерации легкой атлетики. Теперь в воспитании будущих олимпийских чемпионов непосредственно будет принимать участие сам глава региона. Сегодня на конференции Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов был избран председателем Федерации легкой атлетики ВКО", – говорится в сообщении пресс-службы.
При этом отмечено, что заместителем председателя ФЛА стала олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
Сообщается, что первым поручением нового руководителя было в месячный срок подготовить программу по развитию легкой атлетики. Цель – систематизировать деятельность профессионального клуба ALTAY ATHLETICS и региона в целом.
"Я хочу, чтобы здесь все было как в профессиональных клубах. Наши дети должны понимать, что это профессия, которая позволит зарабатывать большие деньги. Задача перед федерацией – искать по всему Казахстану легкоатлетов, приводить их в клуб ALTAY ATHLETICS и выстроить систему по поиску молодых дарований", – сказал Ахметов на конференции.
На базе федерации создадут еще две команды. Одна их них сборная полупрофессионалов страны и вторую соберут из талантливых ребят, причем только Восточного Казахстана. На сегодняшний день в областном центре уже тренируются свыше 50 детей. В ближайшее время откроют легкоатлетическое отделение в Семее, а также на базах всех ДЮСШ.
Напомним, что в ВКО по инициативе Даниала Ахметова в ноябре был создан первый в стране профессиональный клуб по легкой атлетике ALTAY ATHLETICS.