Дания удваивает свои территориальные претензии в Арктике

Это вдвое больше, чем ранее, кроме того, территориальные претензии распространяются на сферу интересов Канады, сообщает Росбалт
.
Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему
регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране.
Однако так называемая арктическая "пятерка" (Канада, Дания, Норвегия,
Россия и США) обладает правами на 370-километровую исключительную
экономическую зону у своих берегов. Территорию за ней курирует агентство
ООН International Seabed Authority.
После ратификации Конвенции ООН по морскому праву этим странам
предоставлен 10-летний период на предъявление требований по
расширению своей зоны. Норвегия, Россия, Канада и Дания запустили
проекты для обоснования своих претензий о принадлежности арктических
территорий.
В 2008 году 5 прибрежных арктических государств – Россия, Канада,
США, Норвегия и Дания (вместе с Гренландией) – договорились решить вопрос о
демаркации границ в Арктике мирными средствами.