Экономика
Данияр Акишев прокомментировал снижение базовой ставки
Ксения Воронина
Национальный банк вводит практику комментирования руководством решений по базовой процентной ставке – важному инструменту денежно-кредитной политики и индикатору состояния рынка. Об этом сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz.

"Снижение базовой ставки с 17% до 15% и установление новых границ ее процентного коридора означают, что ставки на денежном рынке будут формироваться на более низком уровне, также снижается волатильность рыночных ставок. Что позволит участникам рынка снизить степень неопределенности в отношении стоимости операций по привлечению и размещению ликвидности", – сообщил глава Нацбанка.

Напомним, 5 мая НБ РК объявил о снижении базовой ставки с 17% до 15% и о сужении коридора процентных ставок с +/- 2 до +/- 1 процентного пункта. Соответственно, ставки по операциям постоянного доступа составят 16% (ранее – 19%) по предоставлению ликвидности и 14% (ранее – 15%) по изъятию ликвидности.

Базовая ставка – это процентная ставка, которая складывается на финансовом рынке по однодневным займам между участниками рынка. Данная ставка является ориентиром для других инструментов денежно-кредитной политики по предоставлению и изъятию ликвидности.

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