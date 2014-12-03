Данияр Елеусинов признан лучшим боксером 2014 года по версии AIBA Спорт

Казахстанский мастер кожаной перчатки Данияр Елеусинов и спортсменка из США Кларесса Шилдс признаны лучшими боксерами 2014 года, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), передает Kazpravda.kz.



Напомним, что наш спортсмен стал победителем чемпионата Азии, проходившего в Иордании (весовая категория до 69 кг), а олимпийская чемпионка Лондона, одолев в полуфинале казахстанку Марину Вольнову, выиграла чемпионат мира в Южной Корее (до 75 кг).



Лучшим тренером года назван Мырзагали Айт­жанов – главный тренер сборной Казахстана, завоевавшей на чемпионате Азии семь золотых медалей и одну серебряную.