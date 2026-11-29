Они действительны на 10 часов утра
Центральная избирательная комиссия представила информацию о явке избирателей на 10 часов утра, сообщает Kazpravda.kz
- город Астана – 9,93%
- область Абай – 12,56%
- Акмолинская область – 12,04%
- Актюбинская область – 16,49%
- Алматинская область – 13,53%
- Атырауская область – 11,86%
- Западно-Казахстанская область – 11,85%
- Жамбылская область – 12,83%
- область Жетісу – 14,24%
- Карагандинская область – 14,01%
- Костанайская область – 9,75%
- Кызылординская область – 16,33%
- Мангистауская область – 13,02%
- Павлодарская область – 10,91%
- Северо-Казахстанская область – 10,82%
- Туркестанская область – 15,32%
- область Ұлытау – 12,97%
- Восточно-Казахстанская область – 14,37%
- город Алматы – 6,41%
- город Шымкент – 12,67%
По республике на 10:00 часов проголосовало 12,31% от числа избирателей, включенных в списки для голосования.