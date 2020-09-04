Данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане за сутки

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
89 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Казахстане за сутки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 21 – без клинических проявлений", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
– город Нур-Султан – 13
/ 0;
– город Алматы – 10
/ 2;
– Акмолинская область – 5
/ 2;
– Алматинская область – 2
/ 1;
– Атырауская область – 9
/ 4;
– Восточно-Казахстанская область – 16
/ 2;
– Жамбылская область – 4
/ 2;
– Западно-Казахстанская область – 2
/ 0;
– Карагандинская область – 8
/ 3;
– Костанайская область – 3
/ 0;
– Павлодарская область – 4
/ 1;
– Северо-Казахстанская область – 7
/ 1;
– Туркестанская область – 6
/ 3.
Всего в стране выявлен 106121
заболевший.