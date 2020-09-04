Данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане за сутки

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
89 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Казахстане за сутки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.    

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 21 – без клинических проявлений", – говорится в сообщении.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

– город Нур-Султан – 13 / 0;

– город Алматы – 10 / 2;

– Акмолинская область – 5 / 2;

– Алматинская область – 2 / 1;

– Атырауская область – 9 / 4;

– Восточно-Казахстанская область – 16 / 2;

– Жамбылская область – 4 / 2;

– Западно-Казахстанская область – 2 / 0;

– Карагандинская область – 8 / 3;

– Костанайская область – 3 / 0;

– Павлодарская область – 4 / 1;

– Северо-Казахстанская область – 7 / 1;

– Туркестанская область – 6 / 3.

Всего в стране выявлен 106121 заболевший.

