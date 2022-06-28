"Данные принадлежат гражданам, а не чиновникам" – Мусин предложил отменить любые справки в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства предложил отменить в стране любые справки, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Для создания цифрового и клиентоориентированного государства нам необходимо осуществить полный запрет на повторный запрос данных, отменить любые справки, базируясь на ключевом принципе, что данные принадлежат гражданам или бизнесу, а не государству и чиновникам», - сказал Багдат Мусин.

Успех цифровой трансформации страны, по его словам, напрямую зависит от уровня вовлеченности всех центральных и местных госорганов.

Глава МЦРИАП отметил, что сегодня по количеству электронных услуг наблюдаются положительные изменения. Он также указал на рост использования электронных услуг в мобильном приложении EGovMobile в 2 раза. К примеру, следует отметить, что цифровые документы за 5 месяцев валидировали более 6 млн раз.

«Это подтверждает широкое использование цифровых документов государственными органами и учреждениями. Реализуем новый перспективный проект по документированию граждан, предлагаемый без человеческого фактора. Если сегодня на процесс уходит в среднем 20-30 минут, то при установке клемм он сокращается до 5-10 минут. Это позволяет гражданам получать услуги удаленно, не обращаясь в ЦОН, кроме получения живых консультаций. При таком подходе доступно 13 видов услуг, а до конца года вырастет до 63. В этой связи, министерством совместно с госорганами планируется до 2025 года предоставлять консультации и услуги гражданам посредством видео-ЦОНа», - резюмировал министр.