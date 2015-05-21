Дантист – понятие круглосуточное Свежий выпуск 419 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

За последние несколько лет благодаря поддержке местной власти возможности стоматологической отрасли региона возросли многократно. Помощниками зубных врачей стали современные рентген-аппараты с визиографом. В ЛОР-отделении областной детской больницы появились пять коек для оказания хирургической помощи детям с челюстно-лицевыми патологиями. В областной стоматологической поликлинике организован центр для диспансеризации детей с врож­денными расщелинами губ и неба. На вооружении медиков – и передвижной стоматологический комплекс на базе могучего КамАЗа, способного быстро доставить врачей в самые отдаленные населенные пункты.



