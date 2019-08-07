​Даны конкретные поручения

Главе государства было доложено о ходе восстановительных работ в городе Арысе и строительстве объектов инфраструктуры в Туркестане. Кроме того, Президент был проинформирован о текущих показателях по привлечению иностранных инвестиций, развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который сос­тоится в Кокшетау в 2020 году.

Президент поручил обеспечить эффективную реализацию поручений, данных им в ходе расширенного заседания Правительства, а также своевременное и качественное выполнение всех восстановительных работ в городе Арысе.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Аскару Мамину ряд конкретных поручений по улучшению социально-экономической ситуации в стране, сообщила пресс-служба Президента.