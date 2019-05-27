​Даны конкретные поручения

В ходе посещения Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами ознакомился с информационным стендом и макетом воинской части 5573, состоянием жилой и служебной инфраструктуры, осмотрел учебно-тренировочные объекты, выставку вооружений.

Обращаясь к командному сос­таву и военнослужащим, Президент подчеркнул, что Нацио­нальная гвардия выполняет важнейшие задачи по поддержанию стабильности в стране, обеспечению безопасности граждан и общества. Глава государства подробно остановился на воп­росах социальной поддержки военнослужащих.

– Отдельный вопрос – кредиторская задолженность, особенно по жилищным выплатам. Правительству надлежит принять исчерпывающие меры по полному ее погашению. Недопустимо, когда мы на словах декларируем социальную защиту военнослужащих, а на деле не выполняем свои обязательства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил необходимость улучшения служебно-боевой подготовки, материально-технического оснащения, дав соответствующие поручения Правительству и МВД, сообщила пресс-служба Президента.