​Даны конкретные поручения

В ходе встречи Д. Акишев доложил Главе государства о текущей деятельности Национального банка, ключевых направлениях денежно-кредитной политики, а также о ситуации на финансовом рынке страны.

Президент обратил внимание на необходимость принятия соответствующих мер по обеспечению стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, развитию банковской системы республики и стимулированию роста кредитования экономики банками второго уровня.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул важность продолжения эффективной информационно-разъяснительной работы касательно ситуации с курсом тенге.

– Решение о введении свободно плавающего обменного курса было правильным. Однако сейчас произошел определенный всплеск, и следует разъяс­нить людям его причины, – сказал Глава государства.

В свою очередь председатель Национального банка указал на факторы, повлиявшие на ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару.

– За первые шесть месяцев текущего года цена на нефть выросла с 27 до 52 долларов за баррель, однако в июле снизилась на 15% – с 52 до 42 долларов. Во всех развивающихся странах, являющихся экспортерами сырья, произошла аналогичная ситуация. Их национальные валюты укреплялись, как и в Казахстане, после чего произошло снижение на 2–3%. Тенге в номинальном выражении за июль ослаб на 4,2%, считаем, что это нормальная корректировка. В настоящее время ситуа­ция стабилизировалась. Никаких ожиданий, что в дальнейшем курс будет каким-либо образом колебаться, нет. В условиях свободно плавающего обменного курса колебания тенге, которые происходили в июле 2016 года, не несут никакой угрозы для внутриэкономической стабильности, – сказал Д. Акишев.

Также председатель Национального банка сообщил о проводимой работе по сдерживанию инфляционных процессов в стране.

– С начала года рост инфляции составил 5,2%. В этом показателе заложен эффект корректировки курса, когда цены резко выросли в сентябре – ноябре 2015 года. Этот эффект уже преодолен, и есть уверенность, что по итогам года мы уложимся в заложенный Правительством инфляционный коридор в 6–8%, – сказал Д. Акишев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.