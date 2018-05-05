​Дар бесценный

В Доме дружбы собрались члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители республиканских этнокультурных объединений, представители акимата Алматы, алматинского штаба РМД АНК «Жаңғыру жолы», студенческих организаций, победители ­проекта «100 новых лиц», а также директора библиотек города, представители общественности и ветеранских организаций.

Как сказал, открывая встречу, автор идеи создания трехтомника, президент Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда», ветеран Великой Отечественной войны, член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш, это третье издание трехтомника «Пламя Победы» выпущено по многочис­ленным просьбам участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, самоотверженным трудом которых ковалась Великая Победа.

– Трехтомник также очень нужен воспитанникам школ, средних и высших учебных заведений, библиотекам республики. Его хотят получить родственники участников Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют многочисленные письма и обращения к нам. Ассамблея народа Казахстана, творческий коллектив и издатели трехтомника «Пламя Победы» сердечно благодарят члена Ассамблеи народа Казахстана, председателя турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Зиятдина Касанова и Хусейна Касанова за спонсорскую поддержку в переиздании важных для страны воспоминаний ветеранов войны. Эта благородная инициатива отечественных меценатов позволит не только сохранить для потомков память о ратном подвиге их отцов, дедов и прадедов, но и внесет свою лепту в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, – отметил Леонид Гирш.

Заместитель председателя АНК Абилфас Хамедов подчеркнул, что Казахстан всегда был и остается образцом дружбы народа. Так было в суровые годы войны, так продолжается и сейчас.

– С каждым годом все меньше и меньше остается живых участников войны, поэтому особенно приятно, что в нашей Ассамблее народа Казахстана есть еще герои, которые на полях сражений отстаивали независимость страны. Это Леонид Гирш, старейший член ассамблеи. Несмотря на солидный возраст, он проводит огромную работу по воспитанию подрастающего поколения. Свидетельством тому издание трехтомника «Пламя Победы». Это очень нужные книги, потому что в них – живая память о герои­ческом прошлом наших отцов и дедов, – сказал Абилфас Хамедов.

Впервые трехтомник был выпущен к 70-летию Победы. Спонсорами стали Фонд Первого Президента РК, Ассамблея народа Казахстана и Народный банк РК. Информационный спонсор – газета «Казахстанская правда». Создатели книг ставили задачу показать войну глазами фронтовиков, и в этом ее главная ценность, потому что в основе сборника – сотни человеческих судеб.

Первый том состоит из разделов «Великие битвы», «Кавалеры Золотой Звезды» и «Товарищи по оружию». Открывается он статьей Президента Казахстана ­Нурсултана Абишевича ­Назарбаева о воинах-казахстанцах «Долгих четыре года», которая определяет направление и содержание всего трехтомника, призванного показывать нынешней молодежи, как все это было на самом деле, ведь не секрет, что сейчас история войны подвергается различного рода искажениям, умаляется подвиг воинов-освободителей.

В трехтомник вошли и малоизвестные факты о войне. Например, что прах, который заложен в могилу Неизвестного солдата у Кремлевской стены, был взят из мест захоронений бойцов Панфиловской дивизии, и в Москве в знаменитом мемориале в Александровском саду лежат наши казахстанские солдаты.

Что знаменитый памятник советскому воину-освободителю в Берлинском Трептов-парке скульп­тор Вучетич создавал с нашего казахстанского бойца – уроженца одного из сел Акмолинской области Ивана Одарченко. Об этом можно прочитать в ­статье участника войны, бывшего члена нашего Международного фронтового клуба Какена Абенова, ушедшего уже из жизни. В материале Мухтара Кул-Мухаммеда «Бесстрашный» рассказывается о Рахимжане Кошкарбаеве, который первым водрузил знамя Победы над рейх­стагом в поверженном Берлине. Эта статья интересна тем, что ее автор использовал неизвестные ранее архивные материалы.

Во втором томе собрано около ста рассказов и очерков о солдатах Великой Отечественной, объединенных в раздел, который так и называется – «Солдатские судьбы». Глава «У войны не женское лицо» посвящена женщинам – участницам войны. Их в Казахстане тоже было немало. Только по мобилизации комсомола в армию было направлено около 500 тыс. девушек. А всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тыс. женщин! Они вытаскивали раненых с полей сражений, были снайперами, подрывали мосты, ходили в атаку.

Самый большой раздел ­третьего тома называется «Дорогие мои старики», в нем помещены воспоминания об участниках войны, рассказанные их детьми и внуками. Правильно говорят, что нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы война, – на фронт уходили отцы, матери, сестры, братья, дяди и тети… В семейных альбомах бережно хранятся их фотографии, у кого-то остались фронтовые письма. Вот эта память сердца и ожила на страницах книги.

Оригинален раздел тома «Спасибо деду за Победу», который составлен из школьных сочинений. А появились они так – журналист Людмила Мананникова объявила по Интернету конкурс на лучшее сочинение о войне. И со всей страны, из больших и маленьких городов Казах­стана, стали поступать детские работы, лучшие из них вошли в книгу. Надо сказать, что этот том проиллюстрирован и детскими рисунками, которые предоставила Академия юных художников Государственной детской библиотеки им. С. Бегалина.

Трехтомник «Пламя Победы» уже занял достойное место в ­военной мемуаристике, показав, как героически сражались на фронтах Великой Отечественной солдаты из Казахстана.