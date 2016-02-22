​Дар ближнему

Михаил ТЁ, Тараз

Заготовка крови проведена в 200 организациях и учреж­дениях административного центра и районов области. Благодаря сдаче крови спасено немало жизней. По данным областного управления здравоохранения, в медицинских организациях региона в прошлом году перелито более 14 тыс. доз компонентов крови больным с различными патологиями. В их числе были роженицы, дети, больные реанимационных отделений после кардиохирургических вмешательств, травм, ожогов и операций на жизненно важные органы. При этом больные, прошедшие переливание крови, не знают имена своих невидимых спасителей, которые помогли продлить их жизни.

По словам директора Жамбылского областного центра крови Бахберды Кезембаева, спасти чью-то жизнь под силу практичес­ки каждому. Для этого необязательно быть высококвалифицированным врачом. Достаточно лишь стать донором, ведь возможности медиков небезграничны и зачас­тую они зависят от наличия в критичес­кой ситуации качественных и безопасных компонентов донорской крови.

– Никто не застрахован от болезней, травм, несчастных случаев. Поэтому в любое время нам может понадобиться кровь. Но ее источник – только человек, другого нет, – разводит руками Бахберды Кезембаев.

Нуждающихся в ней достаточно много. К примеру, детям, больным лейкозом или анемией, необходимы ежедневные переливания компонентов крови – они поддерживают их жизнь. Каждый третий онкобольной ребенок может выжить благодаря участию в его судьбе доноров. Кровь нужна и взрослым – больным или пострадавшим в аварии.

Во многих странах мира существует звание «Почетный донор», которым награждают доноров, сдавших более 40 раз кровь и 70 раз плазму, для них существуют определенные льготы в виде денежной компенсации, получения первоочередной бесплатной путевки в санатории, бесплатного протезирования зубов, бесплатного проезда на городском транс­порте... Хочется верить, что в перспективе аналогичные льготы будут предоставлены и нашим донорам.

К слову, быть донором крови не только почетно, но и полезно для здоровья. Доказано, что организм донора постоянно самообновляется за счет выведения избытка крови и ее компонентов, образующихся эволюционно. А это профилактика болезней иммунной системы, нарушений пищеварения, работы печени и поджелудочной железы. Доноры лучше переносят физические и психические нагрузки, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, дольше сохраняют трудоспособность.

Как выяснилось, во время сдачи крови происходит неспецифичес­кая реакция организма на потерю части самого себя, и таким образом организм тренируется на случай возможной кровопотери. В критической ситуации при большой кровопотере у донора больше шансов выжить, чем у человека, не сдававшего кровь. По мнению финских ученых, мужчины, сдающие кровь, в десятки раз меньше подвержены инфаркту миокарда. Американские исследователи подтверждают, что мужчины-доноры на 30% меньше страдают сердечными приступами, сахарным диабетом, аллергическими и онкологическими заболеваниями. По статистике, в европейских странах – 40–60 постоянных доноров на тысячу человек. В Казахстане же таких доноров – 18, а в Таразе – всего 17.

– Слово «донор» произошло от латинского «donare» – дарить. А дарить, как известно, можно только добровольно, – говорит Бахберды Кезембаев. – Дарение собственной крови, по сути, частички своего тела – это акт гуманизма, свидетельство человеческой зрелос­ти и внутренней потребности помогать ближнему, которую нельзя навязать, которая должна вызреть и родиться в душе человека. Кроме того, донорство – это своеобразный паспорт здоровья, которым можно заслуженно гордиться. Если вы можете дарить свою кровь другим, значит, вы здоровее и сильнее многих. Если бы не доноры, то одни бы росли без матери, другие бы вовсе не родились, у кого-то бы умер лучший друг, а кто-то не выжил бы после аварии или стихийного бедствия. Именно поэтому сдача крови во имя спасения чьей-то жизни – социально ответственный поступок, которым нужно гордиться. 

