​Дар зажигать сердца

В нынешнем году исполняется 85 лет со дня его рождения, и мы столь же благодарно и сердечно отмечаем этот юбилей, как и дни его рождения два десятилетия назад, когда он был еще с нами. Так много значил он для каждого из нас, столько с ним связано, пережито, прочувствовано, столько напоминает былые надежды и устремления… Вспоминаются его редкая человечность и свободный дух, его смелая гражданская позиция вне зависимости от времени и ситуации, его высокие организаторские способности, умение преодолевать трудности и идти вперед, вести за собой своих друзей, учеников и последователей. Он был наставником, руководителем, старшим другом… Умирбек Арисланович сохранял молодость души, интерес ко всему окружающему, к людям до последних дней жизни. Никогда не забыть его заинтересованного взгляда с особыми искорками взаимопонимания, заразительного смеха, шуток и юмора.

К любому человеку – маститому ученому, студенту – он относился с одинаковым уважением и вниманием. Поражала его удивительная терпимость к людям: в каждом человеке он старался увидеть преж­де всего хорошие черты. Его обаяние, эрудиция и остроумие покоряли всех, с кем бы он ни общался. Умирбек Арисланович был удивительно гостеприимным, сердечным человеком, но твердо отстаивал свою точку зрения в делах и научных спорах.

В этот мир Умирбек Джолдасбеков пришел в один из самых сложных периодов в истории страны. Возможно, именно поэтому люди его поколения рано повзрослели и возмужали. Они пережили голодные 1930-е, кровопролитные 1940-е, жестокие 1950-е. Это поколение стало мощной опорой в восстановлении страны, его представители прославили Казахстан во многих сферах экономики, науки, культуры. Их успехи и победы, труд, знания и опыт заложили основу жизни нашего народа на десятилетия в непростой период до обретения Казахстаном независимости.

Как гласит казахская пословица: «Бала – жастан, асыл – тастан» (примерный перевод: талант ищи среди молодых, алмаз – среди камней). Высокое предназначение Умирбека Джолдасбекова для нашего народа и науки было замечено окружающими еще в его юности. В те годы наставником и учителем аспиранта У. Джолдасбекова был академик Иван Артоболевский – глава советской школы по механике машин, который увидел в молодом исследователе ростки не только настоящего ученого в области теории машин и механизмов, но и неординарную личность, организатора науки. С тех самых пор Умирбек Джолдасбеков «влюбился» в механизмы высокого класса, которые он считал особо ценными для интеллектуального исследования и воплощения в практику как средства, чтобы существенно облегчить тяжелый труд людей, сделать его более производительным. Он мечтал о том, чтобы создать условия для возрождения на новом высоком уровне отечественной машиностроительной промышленности, и эти устремления остаются актуальными и сегодня.

В итоге У. Джолдасбеков стал основоположником теории механизмов и машин в Казахстане и основателем научной школы – первой в этом направлении в нашей стране. Им были разработаны основы графоаналитической и аналитической теории плоских и пространственных механизмов и манипуляционных устройств высоких классов с одной и многими степенями свободы, с абсолютным и относительным законом движения входного звена, с учетом и без учета упругости звеньев. На базе этих разработок были спроектированы принципиально новые грузоподъемные и манипуляционные устройства, не имеющие аналогов в мировой практике и защищенные многочисленными авторскими свидетельствами и патентами.

Сформированная им научная школа занимает достойное место в мировой науке. Под руководством академика Джолдасбекова было защищено 25 докторских и десятки кандидатских диссертаций, опубликовано более 400 трудов, 20 монографий и 30 учебников, получено более 100 отечественных и иностранных патентов. В научно-технической литературе некоторые методы анализа и синтеза механизмов, сами механизмы стали заслуженно называться именем Джолдасбекова.

Еще в начале 1970-х годов, когда не было и речи о государственном статусе казахского языка, именно он написал учебник «Тео­рия механизмов и машин» на казахском языке, разработал и впоследствии издал словари терминов прикладной математики, механики и множество других книг и пособий. Академик У. Джолдасбеков стал широко известным в бывшем СССР и за рубежом ученым и организатором высшей школы. Признание его заслуг в развитии казахстанской, советской и мировой науки и техники было отмечено многочисленными наградами и званиями. В их числе ордена и медали СССР, звания лауреата Государственной премии КазССР и заслуженного деятеля науки КазССР, золотая медаль им. В. Шухова Союза научных и инженерных обществ Российской Федерации (1992), золотая медаль им. Аль-Хорезми (Иран, 1994), членство в Американском обществе инженеров-механиков и другие.

Значительный пласт жизни академика У. Джолдасбекова связан с нашей альма-матер – Казахским государственным университетом им. С. Кирова, ныне это Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, ректором которого он был в 1970–1986 годах. Именно здесь сформировалась и обрела авторитет его научная школа, раскрылись недюжинные организаторские способности, и именно здесь мне довелось с ним повстречаться.

С академиком меня свел случай. Тысячи молодых людей, оканчивавших единственный тогда в Казахской ССР университет, знали, конечно, что КазГУ руководит авторитетный ученый и организатор высшего образования Умирбек Джолдасбеков, но вот чтобы увидеть его вблизи, поговорить с ним – такая удача улыбалась немногим. А мне она улыбнулась.

После службы в рядах cоветской армии я был зачислен слушателем подготовительного отделения механико-математического факультета. Учебные группы были «сборными», в одной группе учились будущие студенты самых разных специальностей, еще не притершиеся друг к другу. Случайно произошла драка, и заведующий отделением уже подписал приказ об отчислении одного из наших слушателей из университета. Парень был неплохой, да и вины на нем большой не было, поэтому мы все заволновались, что человеку сломают судьбу. «Давай, ты у нас армейский старшина, тебя наверняка послушают, – обратились ребята ко мне, – иди к ректору, может, поможет». Ну, раз в группе так решили, я пошел в приемную записываться. «У нас ректор слушателей подготовительного отделения не принимает, – пытались меня отговорить помощники. – Идите к проректорам, к своему заведующему»… Но я сказал, что никуда не пойду, а дождусь приема. Просидел весь день, и все-таки к вечеру ректор меня принял. Видимо, я был настолько эмоционален, что Умирбек Арисланович начал меня успокаивать, обещал, что разберется, примет меры. Утром следующего дня наш сокурсник уже был восстановлен, справедливость восторжествовала.

Следующая встреча произошла только спустя пару лет, когда мы работали в стройотряде. Увидев меня, Джолдасбеков воскликнул: «А, Бакытжан, как дела? Все такой же борец за справедливость?» Я ответил: «Извините, если что, Умирбек Арисланович». – «Нет, все нормально. Тебя хвалят, говорят, что твой отряд отлично работает». Видел его еще несколько раз, он же с нашего факультета. Читал лекции, доброжелательно ко мне относился...

Еще одна знаковая для меня встреча состоялась во время распределения. У меня был выбор – получить направление в Научно-исследовательский институт по автоматизации процессов планирования и совершенствования структур управления (НИИ АСПУ) при Госплане Казахской ССР или остаться в аспирантуре. Но тут ректор говорит, обращаясь ко мне: «У тебя хорошие показатели, и мы предлагаем тебе возглавить комсомольскую организацию университета». Я начал мяться: «Может, лучше в аспирантуру?» «Еще успеешь стать ученым», – сказал он. И судьба моя была предрешена. Так я остался в родном университете, так мы с Умирбеком Арислановичем стали идти по жизни рядом, вплоть до его последнего вздоха.

Не помню, чтобы он о ком-то плохо отзывался, чтобы он за почти четверть века хотя бы раз поднял на меня или на кого-то другого голос. Для него выше всего были порядочность и профессионализм, и этот мощный стержень помогал ему и в жизни, и в работе. Это был масштабный человек, широкой души. Как-то Умирбек Арисланович сказал слова, которые я никогда не забуду: «Если хотите в жизни чего-то добиться, кең болыңдар» (будьте широкими душой). То есть открытыми, щедрыми, не мелочными. Сам он был именно таким человеком.

Думаю, ректорство Умирбека Арислановича в КазГУ было самой счастливой порой его созидательной карьеры. Система образования национальных кадров высшей квалификации Казахстана во многом обязана его плодотворной деятельности на этом посту. Он обладал большой «пробивной» способностью. Именно по его настоянию Правительством республики было принято решение о строительстве уникального по своей архитектуре и замыслу комплекса «КазГУград», который сегодня украшает облик Алматы. Именно ректор вуза убедил Правительство выделить очень серьезные финансы на строительство «КазГУграда». Это было настоящим прорывом, ведь в СССР не было принято создание вузовских кампусов, как в ведущих университетах зарубежных стран. И здесь КазНУ и его ректор стали настоящими первопроходцами. С раннего утра он проводил со строителями планерки, добился строительства жилых корпусов не только для студентов, но и для сотрудников университета. За годы его ректорства более 300 семей преподавателей, аспирантов получили благоустроенные квартиры.

Кстати, именно тогда многие сильные ученые перевелись в КазГУ, привлеченные возможностью получить не только квартиру, но и хорошие условия для научной и педагогической работы. Ректор сам приглашал в университет докторов наук и молодых талант­ливых специалистов со всего Советского Союза. У Умирбека Арислановича был особый дар угадывать потенциал в людях. Все это подняло уровень преподавания и подготовки кадров в КазГУ по новым направлениям науки. Будучи человеком прогрессивным, Джолдасбеков активно поддерживал инициативу сотрудников, помогал продвигать интересные проекты. В итоге благодаря вновь созданному кадровому составу и научно-лабораторной базе по многим направлениям исследований КазГУ стал конкурировать даже… с Академией наук республики. Тем самым Умирбек Арисланович впервые в Казахстане доказал, что настоящей наукой можно успешно заниматься и в университете.

В течение трех-четырех лет Джолдасбеков полностью обновил учебно-лабораторную базу и приобрел современный парк ЭВМ. А в 1975 году в построенный по его инициативе учебный корпус переехали биологический, географический факультеты и несколько кафедр по общественным наукам. С его приходом начали совершенствоваться учебные планы, ежегодно стали проводиться научно-методические конференции. Он был требовательным к себе и требовал такой же отдачи от других. Рабочий день начинался у ректора обычно не позже восьми часов утра и продолжался до глубокого вечера. Всю информацию о жизни университета Умирбек Арисланович стремился получать лично, непосредственно вникая в проблемы.

Когда Джолдасбеков руководил университетом, КазГУ стал практически вровень с ведущими вузами Союза, такими как МГУ. «Взрывным» темпом стали развиваться международные связи: университет активно участвовал в международных научных форумах, стал членом Международной университетской ассоциации, в вузе стали открываться научно-исследовательские институты. А организовав великолепный оркестр народных инструментов, самодеятельные ансамбли, хор, общество «Семи муз» и студенческую концертную бригаду, он превратил КазГУ в крупный культурный центр. К середине 1980-х годов вуз достиг апогея своего развития. Все хотели там учиться, там были лучший профессорско-преподавательский состав и самая богатая материальная база в республике. И люди работали от души.

Но, как это часто бывает, у таких людей, как Умирбек Арисланович, всегда найдутся завистники и противники. И они добились его освобождения от должности ректора летом 1986 года, в самый разгар строительства «КазГУ­града» и в самый продуктивный период его творческой деятельности. После декабрьских событий 1986 года началась новая волна поиска «националистов». И хотя Умирбек Арисланович покинул пост ректора за полгода до этих событий, его необоснованно обвинили в национализме, землячестве, в нарушении кадровой политики и так далее. Джолдасбеков в те дни держался с полным само­обладанием и свойственным ему чувством достоинства. Однако гонения продолжались, и весной 1987 года его исключили из партии. До этого быть близким с ним было престижно, потом это стало опасным. Мнимые друзья и слабодушные коллеги стали избегать встреч. Но в защиту Умирбека Арислановича выступили ведущие ученые Москвы, Ленинграда и других научных центров.

Пока продолжался этот непрос­той период, У. Джолдасбеков не падал духом, плодотворно занимался наукой, за три года подготовил пять докторов и 12 кандидатов наук. Это была самая активная пора его научной работы. Несмот­ря на тяжелую обстановку, он не унывал и сохранял бодрость, уверенность, шутил, проявлял свой твердый характер. Это было очень непросто, но он держался, продолжал добиваться снятия неправедных обвинений. Это долго не получалось, и только в 1989 году после вмешательства Нурсултана Назарбаева, как раз в то время ставшего первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и проявившего свойственную ему мудрость, преследования закончились.

Еще одним системным достижением академика Джолдасбекова уверенно могу назвать создание в Казахстане принципиально новой научно-общественной структуры, объединившей лучших представителей инженерного сообщества страны. Она появилась в период начавшегося распада Советского Союза как Казахское отделение Инженерной академии СССР, которое в ноябре 1991 года было преобразовано в Инженерную академию Республики Казахстан (в 2000-х годах она приобрела статус национальной). Ее первым президентом был избран У. Джолдасбеков. Обладая сильным аналитическим даром, Умирбек Арисланович беспокоился, что экономика страны, ее промышленность стали катастрофически отставать от стран Запада, предприятия потеряли заинтересованность в обновлении оборудования и технологий. Самые выдающиеся достижения науки теряют свою значимость, говорил он, если нет звена, способного превратить их в конкурентоспособные технологии, конструкции и материалы. И главной задачей при организации академии было создание такого звена, которое могло бы связать науку с производством. Однако в то время мы с Умирбеком Арислановичем, можно сказать, пошли против общественного мнения: никто не мог понять, зачем Казахстану вторая академия. Но пробивная способность моего наставника была колоссальной. Он всегда счастливо сочетал в себе талант ученого и организатора, а в те дни в нем проявился еще талант дипломата.

Работавший в то время председателем Совмина республики Узакбай Караманов даже отметил с нескрываемым восхищением: «Сегодня проходит сессия общего собрания Инженерной академии, и у меня многие члены Правительства там». Членами академии были многие министры, известные ученые и инженеры Казахстана. Но без поддержки Президента страны Нурсултана Назарбаева идея создания Национальной инженерной академии вряд ли могла быть реализована.

И вот сегодня так совпало, что 25-летний юбилей Национальной инженерной академии Республики Казахстан отмечается в один год с 85-летием академика Джолдасбекова. НИА РК всегда занимала в его сердце особое место, в нее он по-особенному верил, бережно взращивал и поднимал на ноги. Умирбек Арисланович прекрасно понимал, что мы выиграем жесткую конкуренцию на мировом рынке только при активном учас­тии передовой науки, технологическом преобразовании народного хозяйства и решительном повышении творческой активности инженерного корпуса республики. Он отдавал себе отчет, что в руках инженеров сосредоточено реальное управление всем производственным процессом как в государственном, так и в частном секторе экономики. От действий инженеров в значительной степени зависит успех социальных и экономических реформ и программ. Инженерный корпус тесно связан и с широкими массами трудящихся. Именно поэтому своим потенциалом они могут влиять на решение республиканских задач. А для этого нужно объединение усилий.

На наше счастье, все это хорошо понимал Президент Нурсултан Назарбаев, отметив еще на Первом съезде инженеров Казахстана: «Инженерная политика должна стать относительно самостоятельной ветвью преобразования общества. Наша первостепенная задача – создать собственную уникальную систему технолого-экономических и кадровых ресурсов как основу новой государственности». В результате идея создания академии была поддержана, и она быстро доказала свою полезность и перспективу.

В академию был привлечен почти весь цвет казахстанской науки и инженерии. Были найдены новые формы организации научно-инженерной деятельности, взаимодействия с государственными структурами. В качестве примера могу привести действовавший в 1990-х годах Меж­отраслевой научно-технический совет по проблемам развития промышленности, энергетики, строительства, транспорта и коммуникаций (МНТС), сыгравший ключевую роль в сохранении в те трудные годы дееспособной базы отраслевой науки страны. Для меня было большой честью войти в ядро создателей Инженерной академии, а впоследствии возглавить ее и тем самым принять эстафету доверия и ответственности за судьбу казахстанской инженерии от самого Умирбека Арислановича.

Сегодня НИА РК – крупное и авторитетное объединение, координирующее и развивающее научно-инженерную деятельность в Казахстане. На правах инициативных членов в академию входит около 150 научно-исследовательских институтов, вузов, акционерных обществ, компаний̆, промышленных предприятий и организаций. В ее структуре действуют 13 областных филиалов, организованных на базе ведущих региональных университетов, 35 научно-техничес­ких и инженерных центров, тесно взаимодействующих с крупными промышленными предприятиями. Десять отраслевых отделений НИА охватывают все приоритетные направления развития экономики страны: архитектуру, строительную индустрию, вычислительные и информационные технологии, геологию и горно-металлургическое производство, инженерию агропромышленного комплекса, космическую технику и технологии, нефтехимические технологии. Наша академия входит в Федерацию инженерных институтов исламских государств – FEIIC и Международную инженерную академию, пользуется весомым авторитетом на мировой научной арене.

НИА РК – это перспективная связь между фундаментальной, прикладной наукой и производством, а также источник инноваций для технологического развития страны. Она нацелена на воспроизводство интеллектуального капитала и обеспечение нарастающего эффективного участия отечественной науки в реализации выдвинутой Президентом Нурсултаном Назарбаевым

Стратегии «Казахстан-2050», Государственной программы по индустриально-инновационному развитию Казахстана, программы «Нұрлы жол – Путь в будущее».

Национальная инженерная академия – инициатор новых форм развития международных научно-технологических связей и инновационной деятельности, активный участник законотворческого процесса. Одно из важнейших направлений работы НИА сегодня – деятельное участие в подготовке Международной выс­тавки «ЭКСПО-2017» в Астане, организация и проведение в ее рамках Всемирного конгресса инженеров и ученых «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации» (совместно с Казахстанской академией естественных наук). Так что те замыслы и подходы, которые были нами заложены при основании академии, пустили хорошие «корни» и эффективно развиваются.

Не могу обойти вниманием еще один важный аспект. Умирбек Джолдасбеков был личностью государственного масштаба, не случайно его семь раз избирали в Верховный Совет, и в Парламент республики, где он самоотверженно работал до конца дней. Его выступления на заседаниях были яркими и убедительными, он был по-настоящему народным депутатом.

Өмеке был моим Учителем по жизни, заряжая неиссякаемым великодушием и энтузиазмом. Особо хочу отметить преемственность поколений: вначале сам Умирбек Арисланович учился у лучших светил науки в Казахстане и России, а затем, обогатив золотой запас знаний, передал это по цепочке мне и другим своим последователям. И теперь наш долг вручить этот бесценный дар следующему поколению – надежде нашей страны. Хочется, чтобы как можно больше молодых казахстанцев осваивали этот богатейший опыт, не только знали, но и рассказывали другим, почему именем Умирбека Арислановича названы Дворец студентов университета, аудитории и лаборатории механико-математического факультета КазНУ и Южно-Казахстанского университета, почему его имя присвоено одной из красивейших улиц города Алматы... Мне бы очень хотелось, чтобы все мы понимали: земля Казахстана богата не только нефтью, газом, металлами и прочими ископаемыми, она имеет более дорогие сокровища – людей, жизнь и дела которых способны зажигать души и сердца новых поколений.