Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы президента – внедрение принципа Equality

Как отметил министр, в данном направлении ведется всесторонняя работа по поддержке людей с инвалидностью.

Фото пресс-службы МИОР РК

В Караганде министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на совещании, посвященном Международному дню людей с инвалидностью, отметил важность вовлечения людей с ограниченными возможностями в общество как равноправных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

"Цель сегодняшнеего дня – развитие инклюзивного общества, вовлечение людей с ограниченными возможностями в общество как равноправных граждан. Главная идея инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева - это внедрение принципа Equality (равенство) по созданию справедливого инклюзивного Казахстана, с открытой конкуренцией и равными возможностями для всех», - подчеркнул министр.

По его словам, в данном направлении ведется всесторонняя работа по поддержке людей с инвалидностью. Так, в текущем году президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью".

"Министерство информации и общественного развития проводит ряд конкретных работ по инклюзии. Так, при министерстве создана комиссия по вопросам доступа к информации, которая работает, чтобы учитывать интересы общества в доступе к информации. На порталах "Открытого правительства" запущены звуковые функции для слабовидящих людей. Реализуются 3 республиканских грантовых проекта, направленных на поддержку лиц с инвалидностью. Также ежегодно лауреатами премии становятся неправительственные организации в области поддержки социально уязвимых слоев населения. Таким образом, в текущем году в данном направлении премию получили 12 организаций. Это самая награждаемая сфера", - отметил Дархан Кыдырали.