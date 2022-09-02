Дархан Кыдырали сообщил Президенту о завершении своей деятельности во главе Тюркской академии

Глава государства принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами археологической экспедиции ученых академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии. Здесь исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану.
По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.
Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности Академии, в том числе касающиеся издания учебников.
Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.
Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.