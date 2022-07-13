Общество
Дархан Кыдырали: Уверен, что "Жастар Рухы" придаст импульс Новому Казахстану

Продолжается работа открытой диалоговой площадки Jas Talks в рамках VI внеочередного Съезда молодежного крыла партии "AMANAT". Сегодня с молодежью встретился член Бюро Политсовета партии, генеральный директор республиканской газеты "Егемен Қазақстан" Дархан Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии "AMANAT".

В ходе встречи он ответил на вопросы присутствующих и выразил уверенность в том, что данный Съезд придаст молодежи не только энергии, но и привьет высокие моральные ценности.

Д. Кыдырали отметил, что строительство Нового Казахстана начинается с открытого диалога с молодежью, которая изменила образ мышления.

Кроме того, гость Съезда остановился на достижениях нынешнего поколения и призвал молодежь быть созидателями. Он рассказал о понятиях национального кода, единства, солидарности и сплоченности.

"Наша молодежь лидирует чуть ли не на всех соревнованиях. Наши юноши и девушки обучаются в самых престижных высших учебных заведениях мира благодаря своим знаниям. Вот такая у нас сегодня молодежь. А для того, чтобы молодое поколение добивалось успехов, нужно идти навстречу конкретным делам и идеям. Подобные встречи необходимы для обмена мнениями, генерации новых идей. Уверен, что "Жастар Рухы" придаст импульс Новому Казахстану", – подчеркнул Дархан Кыдырали.

Напомним, что в эти дни в селе Зеренда Акмолинской области проходит внеочередной VI Съезд "Жастар Рухы". В его работе принимают участие более 350 делегатов со всей страны. Накануне в ходе пленарного заседания была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав Центрального совета и наименование молодежной организации.

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