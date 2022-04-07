Повышение эффективности госуправления на всех уровнях, улучшение кадрового потенциала госслужбы, переход на сервисную модель, рост доверия граждан к госорганам – эти вопросы постоянно находятся в фокусе внимания Президента страны. О том, какая работа проводится в данной сфере, мы поговорили с председателем Агентства РК по делам государственной службы Дарханом Жазыкбаевым.

– Дархан Медегалиевич, Глава государства в Послании народу заявил о необходимости проведения в стране ряда политических реформ, касающихся в том числе государственного управления. На Ваш взгляд, как должна быть организована госслужба в новом Казахстане?

– Политические реформы, предложенные в Послании Главы государства, основаны на потребностях и запросах общества. Обозначив главную задачу, Президент отметил, что «наша миссия – построить Новый Казахстан. Новый Казахстан – это образ будущего нашей суверенной страны». Процесс придаст новый импульс общественному сознанию и повысит уверенность граждан в завтрашнем дне.

Главой государства было озвучено, что нам необходимо «сформировать новую политическую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом». А для достижения этой цели «нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей».

Президент неоднократно делал акцент на очень важном принципе: «не человек для государства, а государство для человека». Государственная служба в новом Казахстане должна носить сервисный характер, работать без излишней бюрократии. Это значит соответствовать ожиданиям граждан и сосредоточиться на служении интересам общества.

Не секрет, что сегодня имеется определенная неудовлетворенность населения качеством оказания услуг государственными органами. Работа по устранению этих пробелов станет ключевым направлением нашей дальнейшей деятельности.

Для этого необходимо сформировать открытый, справедливый, добросовестный, клиентоориентированный государственный аппарат. Наше кредо – служение во благо народа.

– В Послании говорилось о необходимости децентрализации местного самоуправления. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу.

– Децентрализация местного самоуправления, озвученная в Послании, направлена прежде всего на эффективное осуществление политической модернизации и развитие гражданского общества.

Уточнение взаимных обязанностей государства и институтов местного самоуправления усиливает роль и увеличивает полномочия последних, в результате чего повышается их ответственность. Предоставление возможности самостоятельно принимать решения на местном уровне повышает активность граждан, проживающих на соответствующей территории, их желание непосредственно участвовать в решении существующих проблем. Следовательно, создаются условия для роста гражданской активности и ответственности, люди могут вносить реальный вклад в улучшение жизни в родном городе, районе или селе.

При этом дальнейшее совершенствование системы финансирования регионов, то есть внедрение способа прямого финансирования органов местного самоуправления, повысит ответственность руководства за принятые решения по устранению проблем, имеющихся на местах.

Как сказал Президент, реализация этих мероприятий будет «способствовать появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проб­лем». Это открытое проявление демократизации системы государственного управления.

– В январе текущего года Глава государства дал ряд поручений агентству. Какая работа по ним ведется?

– Президент поставил перед Агентством по делам государственной службы новые задачи по упрощению процедур поступления на госслужбу и выхода из нее, недопущению бюрократии, продвижению принципа меритократии. В настоящее время в рамках этих вопросов разрабатывается ряд предложений.

Так, АДГС для упрощения отбора на государственную службу предлагает принимать на нижестоящие государственные должности без конкурсного отбора на районном и сельском уровнях специалистов с высоким показателем GPA (средний балл успеваемости), окончивших вузы и колледжи за счет государственного гранта.

– Это предложение направлено на поддержку молодого поколения?

– Так и есть. Во-первых, ожидается что, это простимулирует молодых специалистов отправиться работать в регионы страны и внести свой вклад в их развитие. Во-вторых, такой подход будет способствовать снижению нехватки кадров на местах. В настоящее время агентством разрабатываются и другие предложения по упрощению отбора на государственную службу.

Что касается упрощения процедуры выхода с государственной службы, то следует отметить: согласно действующему регламенту увольнение может быть произведено в случае, если служащий два года подряд получал отрицательную оценку. Мы рекомендуем пересмотреть и повысить роль оценочного инструмента.

Таким образом, после введения ежеквартальной оценки предлагается понижать в должности служащих, получивших неудовлетворительную оценку два квартала подряд, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности – освобождать их от занимаемых должностей. Ожидается, что эти изменения упростят процедуры увольнения неэффективных государственных служащих, повысят ответственность.

Что касается продвижения принципа меритократии, то в соответствии с действующим законодательством государственный служащий для того, чтобы получить повышение, должен в обязательном порядке участвовать в конкурсе на занятие какой-либо должнос­ти. Карьерное продвижение на госслужбе без конкурса возможно только после двух лет трудового стажа на нижестоящей должности.

В дальнейшем мы предлагаем учитывать оценку эффективнос­ти деятельности государственных служащих при их карьерном продвижении. Переход к ежеквартальной оценке позволит ускорить процесс оценки эффективности работы служащего, не дожидаясь двух лет.

Соответственно, предлагается повышение в должности с непосредственным назначением служащих, получавших высокие оценки в течение четырех кварталов подряд. Во избежание формализма при оценке в целях поощрения определенного служащего такое назначение согласовывается с агентством.

Наряду с этим разработан ряд рекомендаций по недопущению бюрократии в государственном управлении.

– Дархан Медегалиевич, недавно была принята новая редакция Этического кодекса государственных служащих. Каковы его главные отличия от предыдущей версии?

– Этический кодекс новой редакции имеет важное значение для правильного понимания и применения норм служебной этики.

Во-первых, если Этический кодекс старой редакции объединял в себе как, собственно, морально-нравственные требования к государственным служащим, так и базовые принципы, предъявляемые к их поведению, то в новой редакции данный перекос устранен за счет отделения этических требований от иных положений, не относящихся к служебной этике госслужащих.

Новый Этический кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.

Во-вторых, изменения коснулись структуры кодекса, появляется новая глава – «Этические принципы государственной службы». Согласно положениям документа, служебная этика государственных служащих основывается на шести принципах. Это добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

Соответственно, в новой редакции кодекса предусмотрены приоритетные требования по соблюдению принципов открытости и клиентоориентированности. В соответствии с ними госслужащие должны всецело ориентироваться на запросы населения как потребителя государственных услуг, проявлять готовность к работе с общественностью и обеспечивать прозрачность своих действий.

Эти качества должны быть присущи государственным служащим нового Казахстана. Ожидается, что эти принципы придадут новый импульс деятельности государственного аппарата во взаимодействии с населением.

В-третьих, в соответствии с новой редакцией Этического кодекса агентство и его территориальные структуры определены как органы, координирующие деятельность по профилактике нарушений служебной этики. В дальнейшем активизируется работа уполномоченных по этике, комиссий и советов по предупреждению этических нарушений.

– В последнее время со стороны представителей общественности, экспертов все чаще звучат вопросы, касающиеся кадровых проблем. Какая работа проводится агентством в данном направлении?

– Кадровые вопросы сегодня действительно требуют особого внимания. Как вы знаете, в 2019 году Глава государства выступил с инициативой формирования Президентского молодежного кадрового резерва. С тех пор агентство ведет постоянную работу в этом направлении.

Как отметил Президент, «молодежный кадровый резерв – это резерв государства».

Главная цель формирования резерва – выявление и вовлечение в государственное управление молодых талантов, руководствующихся принципами служения общественному благу, а также придание нового импульса работе госаппарата.

На сегодня Президентский молодежный кадровый резерв показывает свою эффективность. Как вы знаете, уже проведено два отбора. И если первый отбор в резерв в 2019 году был направлен как в государственный, так и в квазигосударственный сектор, то в 2021 году – только на государственную службу, в результате чего в резерв было зачислено 50 человек. Во втором отборе для претендентов было введено требование обязательного владения государственным языком.

Мы начали формирование нового поколения государственных служащих путем постоянного проведения отбора образованной, предприимчивой, инициативной, инновационно мыслящей молодежи в Президентский молодежный кадровый резерв.

Не зря говорят: молодой ум находчив. Образованная, трудолюбивая, добросовестная молодежь – главная движущая сила устойчивого развития и прогресса нашей страны.

В настоящее время из 350 представителей резерва 222 человека работают в различных сферах. В их числе 203 представителя первого отбора и 19 представителей резерва второго отбора.

Важно, чтобы мотивация кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв базировалась прежде всего на общественных интересах, а не на личных карьерных амбициях. Смысл вхождения в кадровый резерв заключается в служении на благо страны. Придерживаясь только такой позиции, мы сможем сформировать менеджеров государственного управления, предоставляющих населению качественные госуслуги.

Целеустремленное, трудолюбивое, креативное молодое поколение всегда было незыблемой опорой нашей страны. Самое главное, мы намерены создать условия, чтобы усилия и знания нашей молодежи могли быть направлены на служение интересам страны.

В целом в работе по повышению кадрового потенциала госслужбы необходимы качественные изменения. Не надо искать профессионалов извне, они уже есть в нашем обществе. Наша задача – сформировать новый приток высококлассных специалистов путем их поиска, привлечения и отбора в государственный аппарат.

– Какие меры планирует принять агентство по дальнейшему продвижению работы с представителями Президентского молодежного кадрового резерва?

– В целях продвижения Президентского молодежного кадрового резерва Агентством по делам государственной службы ведется большая работа. Так, недавно утвержден план мероприятий по дальнейшему совершенствованию резерва.

В целях регламентации процедуры взаимодействия потенциальных работодателей с резервистами агентством подготовлен проект алгоритма их рекрутинга, включающий вопросы трудоустройства, карьерного сопровождения, развития и оценки.

Наряду с этим агентством совместно с Офисом ПМКР составлены карты карьерных предпочтений резервистов для трудоустройства в рамках резерва. В настоящее время они направлены в государственные органы и квазигосударственные организации.

По предлагаемому механизму занятие вакантных должностей в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора будет основываться на карьерных пожеланиях резервистов, направленных агентством. Карьерные карты мы периодически будем актуализировать.

В настоящее время АДГС разработан график встреч с государственными органами и организациями квазигосударственного сектора. Они будут проводиться с текущего месяца на еженедельной основе.

Главная цель этих встреч – создание площадки для консолидации новых идей и взглядов на пути рациональной реализации поручений Главы государства.

Хочу отметить, что недавно агентством был открыт офис Президентского молодежного кадрового резерва в Коворкинг-центре Академии государственного управления, где представителям резерва предоставлена возможность обмениваться мнениями и обсуждать новые проекты.

– В Концепции развития государственного управления до 2030 года поставлена задача по внедрению института конт­рактных служащих после оптимизации штата госаппарата. Что представляет собой данная структура?

– Да, согласно упомянутой вами концепции, планируется внедрение института контрактных служащих, который позволит привлечь профессионалов со специальными знаниями на период реализации национальных, отраслевых и иных проектов.

Контрактные служащие в государственных органах не считаются государственными служащими. Однако в соответствии с договором им будут отведены определенные компетенции в решении конкретных задач. Деятельность таких служащих будет определяться трудовым договором, заключаемым на срок не более одного года.

Так как контрактные служащие являются новой должностной категорией, ранее отсутствовавшей в законодательстве страны, разработан соответствующий план действий по ее законодательному внедрению. Работу в данном направлении мы планируем завершить в 2023 году.

Ожидается, что привлечение контрактных служащих будет способствовать решению ряда задач. Среди них – успешная реализация государственных инициатив и отраслевых проектов, распространение и внедрение уникального, успешного, собственного опыта в конкретной отрасли, сегменте экономики, социальной сфере, обеспечение трансферта новых технологий, развитие инновационного мышления, повышение квалификации государственных служащих через практическое взаимодействие при реализации государственных инициатив и отраслевых проектов, развитие гибкой модели управления гос­аппаратом.

Мы считаем, что реализация проекта по привлечению контракт­ных служащих позволит легче адаптироваться к новым условиям и проводить гибкую кадровую политику в сфере государственной службы.

Подготовила

Лилия Сыздыкова