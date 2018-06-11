Дарига Назарбаева назвала Комитет по ЧС и Нацгвардию "бюджетными пасынками"

Сенатор Дарига Назарбаева встревожена недостаточным финансированием Комитета по ЧС и Национальной гвардии. Свое мнение она высказала на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Обеспеченность подразделений Комитета по ЧС необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, спецоборудованием и транспортом составляет от 30 до 70 процентов от нормативов. Это связано с недостаточным финансированием ведомства в рамках бюджетных лимитов Министерства внутренних дел", – сказала Дарига Назарбаева.
По ее словам, сенаторами неоднократно поднимался вопрос об определении отдельных лимитов для Комитета по ЧС и Национальной гвардии в рамках общего бюджета МВД.
"Мы видим хроническое неэффективное использование средств. Из 15 проектно-сметных документов на строительство пожарных депо реализуются только четыре. В 2017 году истекли сроки четырех проектов, на разработку которых потратили 86 миллионов тенге бюджетных средств, еще семь проектов, на разработку которых потрачено 100 миллионов тенге, не включены в бюджет на 2018-2020 годы. Это приводит к неэффективному использованию 186 миллионов тенге бюджетных средств. Вопрос: кто несет персональную ответственность за это и зачем выделять средства из бюджета (на проекты – прим. автора), которые затем не финансируются?" – задалась вопросом Дарига Назарбаева.
Сенатор поинтересовалась, будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетов Комитета по ЧС и Нацгвардии с определением соответствующих руководителей бюджетных программ.
"Мы считаем, что на сегодня эти две службы в составе МВД буквально находятся в роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании", – сказала Дарига Назарбаева.
Между тем глава МВД подтвердил озвученные факты.
"Действительно, у нас есть недофинансирование по всем четырем направлениям. Это касается Национальной гвардии, КЧС, Комитета уголовно-исполнительной системы и в целом органов внутренних дел. По КУИС мы сейчас недофинансировали питание, по МВД недофинансировали изготовление водительских удостоверений. Уже в августе-сентябре работа может "встать". Поэтому вопросов много, мы их все озвучиваем", – сказал Калмуханбет Касымов.