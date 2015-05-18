Дарига Назарбаева обвинила в безответственности Минобразования и науки

Общество
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Шынар Оспанова
Экспертизу казахстанских учебников раскритиковала вице-спикер Мажилиса Парламента Дарига Назарбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Сегодня экспертиза всех учебников – формальна. А все потому, что нет ни персональной ответственности, ни человека, который написал этот учебник, ни человека, который сделал экспертизу и дальше рекомендовал его министерству и на разные уровни, ни персональной ответственности сотрудников министерства и самого министра за качество учебника, под которым он подписывается. Из бюджета на эти учебники выделяются деньги на его покупку. Пока не будет персональной ответственности, не будет никаких сдвижек", – высказалась вице-спикер Мажилиса.

Дарига Назарбаева считает, что большая комиссия, коллегиальные органы создаются для "размывания ответственности, размазывания ее на всех, чтобы потом было не с кого спросить".

"Это мое мнение и в целом депутатского корпуса. Поэтому мое предложение – не торопиться сейчас с внедрением новых учебников. Отложите на год, не берите на себя непосильное обязательство, чтобы снова не возвращаться к этим же вопросам. Приходите на заседания комитета и расскажите нам о технике исполнения всех обещаний, которые сегодня здесь давал министр: какая методика, какие механизмы, какие сроки, кто за это конкретно отвечает. Все должно быть понятно и просчитываемо. Тогда мы будем верить каждому слову, которое прозвучит из уст вашего ведомства", – добавила Дарига Назарбаева.

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