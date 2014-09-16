Дарига Назарбаева поставила под сомнение необходимость экспорта мяса

Экономика
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Асхат Ниязов
Фото с сайта altyn-orda.kz
Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева поставила под сомнение необходимость экспорта мяса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Зачем нам нужно экспортировать наше мясо? У нас что – не хватает валюты в стране? Какая задача ставится, если мы не наполнили отечественный рынок собственным мясом и не решили до сих пор проблемы продовольственной безопасности в стране", – сказала она. 

Вице-спикер палаты считает, что наша страна еще не готова к экспорту мяса крупного рогатого скота. "Вот берем одну корову: есть куски мяса, которые оцениваются дорого, их покупают рестораны, а есть среднего, более низкого качества, которое как раз таки и идет на переработку. Вы хотите сказать, что иностранное замороженное мясо, глубокой заморозки, которое мы покупаем, пригодно только для переработки и в чистом виде оно не доходит до потребителя? Получается, мы завозим в страну мясо плохого качества, из которого потом котлеты делаем? Я логики не вижу. США 600 тысяч тонн импортируют. А у нас? Мы 442 тонны в свежем замороженном виде экспортируем и 7 тысяч тонн импортируем. То есть разница в 16 раз. Поэтому я на самом деле не понимаю и не вижу здесь никакой логики", – обратилась мажилисвумен к министру сельского хозяйства Асылжану Мамытбекову.

По мнению Дариги Назарбаевой, оказывая государственную поддержку экспорту мяса, "наша страна фактически душит собственный бизнес", который работает на внутренний рынок. "Все эти субсидии, кредиты в первую очередь выдаются именно на бизнес-ориентированные проекты, на производство мяса для экспорта. Поэтому и внутренний рынок у нас не развивается", – подчеркнула она.

Глава МСХ в свою очередь заявил, что внутренний рынок для казахстанских фермеров мал, поэтому нужно ориентироваться на рынки других государств. "Если ребенку растущему не менять рубашку, то либо рубашка порвется, либо мы получим неправильно сформированного ребенка, – заметил он. – У нас потенциал огромный, и наши рамки внутреннего рынка сдавливают наших фермеров. Вы помните, когда практически за бутылку водки можно было барана купить? И тогда мы потеряли очень много поголовья, тогда цены упали. Нам нужно поддерживать хорошие цены для фермеров. А хорошие цены мы можем обеспечить только при расширении экспортных возможностей. Поэтому я думаю, что экспорт нам бесспорно необходим". 

Вместе с тем, по словам Мамытбекова, экспорт мяса КРС до конца года может достигнуть уже 10 тыс. тонн. По итогам 8 месяцев, поделился он, экспортировано уже 2 600 тонн, "но основной сезон поставок мяса за рубеж приходится на осень".

Ранее председатель ОЮЛ "Мясо–молочный союз Казахстана" Иван Сауэр отметил, что отечественные производители могут и не справиться с поставленной Президентом задачей по экспорту порядка 10 тыс. тонн мяса до конца 2014 года и 60 тыс. тонн к 2016 году. При этом он уверен в том, что российский рынок будет отдавать предпочтение именно казахстанскому мясу. 

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