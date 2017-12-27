Дарига Назарбаева предложила выдать каждому акиму по вертолету

Общество
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Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева заявила, что у каждого акима должен быть вертолет, сообщает Informburo.kz.

"Казахстанцы еще не совсем, скорее всего, знают пользу таких вертолетов. Санитарная и медицинская авиация должна развиваться. У каждого акима должно быть по одному такому вертолету, особенно в регионах, где ведется сельское хозяйство. Расстояния в 500 километров нужно преодолевать не на машине в течение дня, а на таких вертолетах – за час-два", – сказала Дарига Назарбаева при посещении завода по сборке и обслуживанию вертолетов ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".

Она считает, что за пару часов можно облететь земли в регионе. И это намного облегчит работу чиновников.

"Также в городах с большим трафиком мы зачастую стоим в пробках. В городах такие вертолеты будут полезны для бизнеса в качестве такси. Думаю, это станет возможно в будущем для нашей экономики", – заявила сенатор.

ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" создано в апреле 2011 года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и экс-президента Франции Николя Саркози. Проект по сборке вертолетов реализуется на паритетной основе АО "НК "Казахстан инжиниринг" и Airbus Helicopters.

Завод открылся в июне 2012 года. Предприятие собирает вертолеты ЕС145, Н125, Н130, а также обучает механиков и пилотов на русском и английском языках в СНГ и Центральной Азии. В настоящее время эти вертолеты в Казахстане используют Министерство обороны и Комитет по ЧС МВД РК.

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