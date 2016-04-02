Дарига Назарбаева прокомментировала переход вузов РК к академической свободе

Общество
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Жания Уранкаева
В рамках рабочей поездки по социальным объектам столицы заместитель Премьер-Министра РК Дарига Назарбаева прокомментировала переход вузов РК к академической свободе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столицы.

Посетив КазАТУ им. Сакена Сейфуллина, Назарбаева встретилась с профессорско-преподавательским составом столичных вузов.

"Автономия вузов – это четкая, прозрачная, демократичная, коллегиальная система управления вузами, финансами, бюджетом, выбором приоритетов для развития, синхронизация со всеми процессами в экономике, которые происходят в мире. Задача Правительства – добиться, чтобы наши институты и университеты работали с эффектом и пользой для страны и экономики, чтобы максимально коммерциализировали свою деятельность и сняли нагрузку с госбюджета", – сказала вице-премьер.

Во время встречи министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о планах создания единых грантов, которые было предложено вводить наподобие ваучеров, когда его обладатель сможет прийти в любой вуз, и если обучение в нем дороже стоимости ваучера, он имеет право доплатить. Стоит отметить, что данная модель грантов еще не разработана до конца.  

"В течение четырех лет планируется поэтапное внедрение единого перехода к автономии всех университетов независимо от их ведомственной принадлежности. Когда эта модель будет полностью отработана, то будет предоставлена на рассмотрение", – уточнил Ерлан Сагадиев. 

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Добавим, что в рамках рабочей поездки по социальным объектам, кроме университета Сейфуллина, Дарига Назарбаева также ознакомилась с деятельностью ТОО "Производственная инновационная компания "Астана Ютария Ltd", проведя встречу с представительницами женского трудового коллектива.

"Для Дариги Назарбаевой провели экскурсию в производственные цеха, рассказали о деятельности фабрики, также заместитель Премьер-Министра увидела одежду, которую производит завод, и пообщалась с представительницами трудового коллектива", – резюмировали в пресс-службе столичного акимата.

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