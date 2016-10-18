Дарига Назарбаева прокомментировала свое фейк-интервью в Интернете
Ксения Воронина
Депутат Сената РК Дарига Назарбаева прокомментировала интервью, которое она якобы дала российскому интернет-изданию, передает Kazpravda.kz.
Материал был опубликован недавно на сайте-клоне, выдающем себя за популярное российское СМИ. В интервью Дарига Назарбаева поднимает тему высоких тарифов, на правах рекламы рассказывает об энергосберегающей технологической новинке.
"Мне трудно это комментировать. Конечно, этот вопрос (публикация интервью, которое Назарбаева не давала – Прим. ред.) требует изучения. То есть какими законами эти вопросы регулируются. Потому что в такой ситуации, когда бурно развиваются социальные сети, Интернет, любой человек может стать жертвой такого рода фейковых интервью, провокационных вещей и так далее. Вот эти факты заставляют сегодня взглянуть по-новому на законодательство, которое регулирует эту сферу (Интернет – Прим. ред.). Я так понимаю, что это не первый случай", – отметила сенатор.
Депутат планирует разобраться со сложившейся ситуацией.
"Я сама узнала из Интернета, что я рекламирую какую-то технологию по экономии электроэнергии. С этим надо разбираться. Должна быть наложена ответственность на компанию, которая производит ту или иную продукцию и занимается вот такой, мягко говоря, недобросовестной рекламой", – сказала Назарбаева.
Отметим, что ранее жертвами недобросовестной рекламы становились представители казахстанского шоу-бизнеса, в частности Роза Рымбаева и Баян Максаткызы (Есентаева) "рекламировали" средства для похудения.
Кроме того, от имени министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой и экс-министра Салидат Каирбековой мошенники "рекламировали" чудодейственные китайские пластыри.