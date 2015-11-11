Дарига Назарбаева: в медучреждениях нужно создать психологический климат

Повышение качества медицинских услуг и удовлетворение запросов населения являются основной задачей системы здравоохранения страны. Об этом сказала заместитель Премьер-Министра РК Дарига Назарбаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу
столичного акимата.
Вице-премьер высказала мнение, что сфера здравоохранения часто сталкивается с жалобами населения на качество медицинского обслуживания. "Мы постоянно сталкиваемся с жалобами на качество медицинской службы, на степень доступности медицинской помощи. В целом наблюдается высокий уровень недовольства. Причем недовольны обе стороны – и врачи, и граждане. В итоге граждане голосуют ногами. Вы знаете, что все большее количество людей предпочитает получать медицинское обслуживание за рубежом. Получают финансирование, стоят в очередях – любым путем", – отметила заместитель Премьер-Министра на совещании в акимате, в котором также принимали участие министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, аким Астаны Адильбек Джаксыбеков, депутаты Парламента и другие заинтересованные лица.
Также вице-премьер акцентировала внимание на создании правильного психологического климата в учреждениях здравоохранения.
"Зачастую, несмотря на то, что вроде бы и медицинское обслуживание оказано профессионально и приняли вроде бы хорошо, но проблемы еще и в психологическом климате, который существует в медицинских учреждениях. Зачастую люди жалуются на плохое, хамское отношение со стороны медицинского персонала. Я думаю, что ни для кого не секрет – доброе слово, сочувствие врача – половина успеха в лечебном процессе", – констатировала Дарига Назарбаева.
При этом Дарига Назарбаева сказала, что создаваемый Фонд обязательного медстрахования будет стимулировать медучреждения и врачей бороться за рейтинги, добиваться получения международной аккредитации и в целом повышения качества оказываемых услуг.
"Государство очень много средств вложило в медицину и здравоохранение. И поэтому для нас есть огромные возможности для дальнейшего развития – поднять сегодня качество медицинского обслуживания. Прежде всего, получить положительную оценку казахстанцев – это главная сегодня приоритетная задача для каждого из нас", – отметила Назарбаева.