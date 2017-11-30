Дарига Назарбаева выразила тревогу за судьбу "Отау ТВ"
Жания Уранкаева
Депутат Сената Дарига Назарбаева выразила опасения в отношении дальнейшей судьбы цифрового телевещания "Отау ТВ", сообщает корреспондент Kazpravada.kz.
Свой запрос парламентарий адресовала Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву.
"Мой запрос продиктован тревогой за судьбу "Отау ТВ". Это предприятие было создано государством с целью обеспечения качественным телевещанием села, отдаленных сельских населенных пунктов и решения задач информационной безопасности страны. "Отау ТВ" является одним из подразделений акционерного общества "Казтелерадио", сто процентов которого принадлежат государству", – сказала она.
Назарбаева отметила, что АО "Казтелерадио" обеспечивает приемно-передающей сетью все имеющиеся в Казахстане теле- и радиокомпании.
"Компанией планировалось построить 827 радиотелевизионных станций с достижением охвата 95 процентов населения Казахстана. Согласно финансово-экономическому обоснованию, разработанному в 2011 году, смета на строительство этих станций составила 66,4 миллиарда тенге, в том числе 53,4 миллиарда из республиканского бюджета. В декабре 2016 года было введено в эксплуатацию 356 станций с охватом 77,5 процента населения страны. Ежегодное секвестирование (сокращение – прим. автора) бюджета программы привело к переносу сроков перехода на цифровое телевидение на 2018 год и удорожанию проекта за счет республиканского бюджета до 68,4 миллиарда тенге", – продолжила она.
По словам депутата, акционерное общество "Казтелерадио" активно развивало сеть абонентов в стране, количество которых перевалило за 1 млн пользователей, и в настоящее время проводится работа по передаче этих абонентов в частную компанию "Caspio HD".
"Смена собственника потребует смену клиентского оборудования, и эта работа проводится без оповещения абонентов. Кроме того, это приведет к отключению бесплатного пакета в 55 каналов, который входит в пакет "Казтелерадио". В связи с этим прошу ответить на следующие вопросы: кому принадлежит Caspio HD; кем принято решение о передаче абонентов "Отау ТВ" в частные компании и на каких условиях; почему созданные за счет государственных средств активы должны быть переданы в частные компании, и как это отразится на финансовых результатах АО "Казтелерадио"; сколько станций РТС всего построено и введено в эксплуатацию в настоящее время, и сколько их построено и введено за 11 месяцев 2017 года, и какое на сегодня финансовое состояние АО "Казтелерадио?" – адресовала свои вопросы главе Кабмина Дарига Назарбаева.