Дарига Назарбаева высказалась об интернет-троллях

Председатель 15-го Евразийского медиафорума на открытии высказалась об интернет-троллях, передает Inform.kz.
"Цифровизация медиа принесла и проблемы. Упрощенный доступ к Интернету открыл дорогу не только талантливым людям и журналистам, но и невидимым бойцам информационных воин, так называемым троллям, которые стали настоящим бедствием, а также производителями фальшивых и фейковых новостей. На этом фоне таблоиды выглядят вполне прилично", – отметила Дарига Назарбаева.
По ее мнению, упрощенный доступ к коммуникациям также несет негативный характер и угрозу для детей.
"Цифровой мир несет в себе не только добро и прекрасные возможности. Все мы знаем так называемые группы смерти в социальных сетях, подталкивающие детей к суициду. Мы прекрасно знаем, что мессенджеры в смартфонах – это не только удобный инструмент коммуникаций между людьми, но их преимущество используют и террористы, и наркодельцы, и прочие преступники. Нет ни одной страны, где не обсуждались бы вызовы и угрозы, которые несут обществу новые коммуникационные технологии", – сказала Назарбаева.
Также, по мнению председателя медиафорума, в современном медиапространстве блогеры стали популярнее простых журналистов.
"Бурное развитие Интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей. Относительная доступность девайсов и гаджетов сделали возможным личное участие в медийных событиях сотен миллионов людей. Сетевые авторы, блогеры соперничают в популярности с видными журналистами дореволюционных изданий, которые, в свою очередь, теряют тиражи", – продолжила Дарига Назарбаева.
Она считает, что не только газеты, но и телевидение теряет свою власть.
"Утрачивает былую власть телевидение, потому как любой обладатель смартфона может сделать свой репортаж или даже снять документальный фильм. Колоссальный видеохостинг Youtube, появившийся в 2005 году, стал коллективной студией для авторов, которые представляют там свои программы и видеоблоги для многомиллионной аудитории", – отметила председатель медиафорума.
Напомним, в Алматы открылся международный 15-й Евразийский медиафорум, где спикерами выступают более 50 международных и казахстанских экспертов – государственных деятелей, политологов, представителей СМИ.
"Цифровизация медиа принесла и проблемы. Упрощенный доступ к Интернету открыл дорогу не только талантливым людям и журналистам, но и невидимым бойцам информационных воин, так называемым троллям, которые стали настоящим бедствием, а также производителями фальшивых и фейковых новостей. На этом фоне таблоиды выглядят вполне прилично", – отметила Дарига Назарбаева.
По ее мнению, упрощенный доступ к коммуникациям также несет негативный характер и угрозу для детей.
"Цифровой мир несет в себе не только добро и прекрасные возможности. Все мы знаем так называемые группы смерти в социальных сетях, подталкивающие детей к суициду. Мы прекрасно знаем, что мессенджеры в смартфонах – это не только удобный инструмент коммуникаций между людьми, но их преимущество используют и террористы, и наркодельцы, и прочие преступники. Нет ни одной страны, где не обсуждались бы вызовы и угрозы, которые несут обществу новые коммуникационные технологии", – сказала Назарбаева.
Также, по мнению председателя медиафорума, в современном медиапространстве блогеры стали популярнее простых журналистов.
"Бурное развитие Интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей. Относительная доступность девайсов и гаджетов сделали возможным личное участие в медийных событиях сотен миллионов людей. Сетевые авторы, блогеры соперничают в популярности с видными журналистами дореволюционных изданий, которые, в свою очередь, теряют тиражи", – продолжила Дарига Назарбаева.
Она считает, что не только газеты, но и телевидение теряет свою власть.
"Утрачивает былую власть телевидение, потому как любой обладатель смартфона может сделать свой репортаж или даже снять документальный фильм. Колоссальный видеохостинг Youtube, появившийся в 2005 году, стал коллективной студией для авторов, которые представляют там свои программы и видеоблоги для многомиллионной аудитории", – отметила председатель медиафорума.
Напомним, в Алматы открылся международный 15-й Евразийский медиафорум, где спикерами выступают более 50 международных и казахстанских экспертов – государственных деятелей, политологов, представителей СМИ.