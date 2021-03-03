Дарил людям радость

В текущем году казахскому поэту Жамбылу исполняется 175 лет. Как отметили в Восточно-Казахстанском областном музее искусств, где прошел вечер, акын остался в истории как голос народа и пример беззаветного служения Родине. Он неоднократно побеждал в айтысах, до наших дней дошли его импровизации «Суранши-батыр» и «Утеген-батыр», сказки «Хан и акын», «Сказка о лентяе» и другие произведения.

– В годы Великой Отечественной войны на всю страну прозвучало стихотворение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!» – рассказала сотрудник музея Светлана Гилева. – У акына интересная судьба. Он стал широко известен в 90 лет и еще целое десятилетие провел в творческой активности. До конца дней он оставался верен призванию – своим словом нес людям на­дежду и радость.

В музее сделали подборку стихотворений, поэм, рассказов, очерков, фильмов и даже музыкальных произведений, посвященных Жамбылу. Об акыне писали, например, Ромен Роллан, Михаил Шолохов, Николай Тихонов, Константин Симонов. Многие произведения казахского поэта переведены и изданы большими тиражами в нашей стране и за рубежом.

С посвященной поэту литературно-музыкальной композицией можно познакомиться на YouTube-канале музея. Также организаторы объявили среди школьников онлайн-конкурс чтецов. Победителей ждут подарки.