Дарить людям радость

Марина ПАРХОМЕНКО
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Трудностей в выборе специальности в медицине у нее не было, с первых лет учебы в Карагандинском государственном медицинском институте она решила для себя, что станет акушером-гинекологом.

– И до сегодняшнего дня не жалею, что избрала эту спе­циальность, – утверждает Гайныл Угубаевна. – Она нелегкая, ведь отвечаешь за две жизни. Но когда видишь рождение ребенка, который своим криком заявляет: "Здравствуйте, я появился на белый свет!", видишь счастливую улыбку мамы, то понимаешь, что работаешь не зря.

Если человек долгие годы помнит точную дату, то это говорит о том, что этот день в его жизни особенный. Гайныл Ахмедьянова пришла работать в единственный роддом города Целинограда по распределению облздрава 5 августа 1969 года. Молодому специалисту нелегко утверждаться в профессии, особенно врачу, который учится не только в первые годы, но и, как уверяет Гайныл Угубаевна, всю жизнь. Благо, ей повезло работать с опытнейшими специалистами. Главный врач Наталья Цай, замес­титель главврача Роза Сарымсакова помогали в приобретении практических навыков.

Гайныл Угубаевна рассказывает о своих учителях с такой теплотой, что, честное слово, начинаешь понимать: другой она стать просто не смогла бы. А сегодня она сама – добрый друг и советчик молодых коллег, которые радуются, что пришли работать с ней.

Три года молодой врач отработала практическим врачом, а затем поступила в клиническую ординатуру Всесоюзного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии в Москве и там же окончила аспирантуру, успешно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Училась у известных далеко за пределами страны ученых, это директор института Леонид Персиянинов, его заместитель Вера Бодяжина, научные руководители – Борис Гуртовой, Светлана Воропаева. Эти пять лет многому научили, в том числе умению общаться с людьми: именитые профессора никогда не кичились своим положением, всегда были доступны для учеников – именно так Гайныл Угубаевна ведет себя со своими коллегами и учениками.

Но годы учебы и практики в Моск­ве остались позади, и в 1978 году Гайныл Ахмедьянова приступила к работе в Целиноградском государственном медицинском институте в должности ассистента кафедры акушерства и гинекологии. А с 1992 года и по сей день Гайныл Угубаевна возглавляет кафедру АО "Медицинский университет Астана".

– АО "Медицинский университет Астана" под руководством ректора профессора Мажита Шайдарова, проректоров Гульнары Жаксылыковой, Франца Галицкого сегодня – один из динамично развивающихся медицинских вузов Казахстана, имеет полувековую историю и традиции, обеспечивает высокое качество и широкий спектр образовательных услуг, внедряя новые технологии обучения и расширяя базу научных исследований, – с гордостью говорит Гайныл Угубаевна.

МУА сохраняет фундаментальные традиции казахстанского образования, и вместе с тем активно входит в систему Болонского процесса. В Казахстане траектория подготовки клиницистов – это бакалавриат, интернатура, резидентура, магист­ратура, ­PhD-докторантура. Если раньше вузы сами разрабатывали образовательные программы и по ним же обучали студентов, сейчас работодатели определяют содержание программ. В профессиональных стандартах нашли отражения требования рынка труда, и это правильно. Изменилась парадигма образования: в отличие от традиционного обучения вузы перешли к тому его виду, когда в центре находится не преподаватель, а студент. Наставник же способствует тому, что обучающиеся сами добывают знания, большая роль отводится самостоятельной работе. В учебном процессе применяются инновацион­ные обучаю­щие технологии, новая форма оценки знаний.

Но личность преподавателя по-прежнему играет большую роль в учебном процессе. Гайныл Угубаевна автор более 300 научных статей и монографий, ею подготовлено пять кандидатов медицинских наук и один магистр медицины. Врач высшей категории за добросовестный труд отмечена благодарственным письмом Президента РК, медалью "Шапагат", почетной грамотой и золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (Женева), нагрудным знаком "Отличник здравоохранения РК" и многими другими наградами.
Правда, доктор привыкла больше говорить не о заслугах, а о своем долге.

– Моя задача как преподавателя и клинициста заключается в том, чтобы приобретенные мной знания передавать молодым коллегам, – считает Гайныл Угубаевна. – Еще одна задача – выискивать среди студентов талантливых, пытливых, неравнодушных, помогать найти свое место в выбранной профессии. Замечу, что не все могут быть акушерами-гинекологами, ведь это элита, которая должна знать все разделы медицины: терапию, хирургию, педиатрию и так далее. Только подумайте: в организме беременной женщины рождается новая жизнь! Каждый свой шаг необходимо продумывать. Мы работаем по клиническим протоколам, но всегда нужно помнить об индивидуальном подходе к пациентке, иметь мышление клинициста. И помнить, что акушерами-гинекологами не рождаются, ими становятся, ежедневно и ежечасно совершенствуя свои навыки.

Профессор Гайныл Ахмедьянова сама следует этому профессиональному правилу. Несмотря на возраст, а в эти дни уважаемый доктор отмечает 70-летний юбилей, она выезжает на экстренные вызовы и днем, и ночью, консультирует, учит молодых. Этот темп жизни не дает забывать о том, что нужно чувствовать чужую боль, как свою.

А научили ее этой ответственнос­ти и чувству сострадания родители – отец Угубай Ахмедьянович, мама Нагима Бекбергеновна, они же помогали словом и делом. Всегда поддерживает маму дочь Дана Ахмедьянова, педагог, политолог, заведующая кафедрой международных отношений Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

– Я благодарна всем, с кем работаю в одной команде, – сот­рудникам кафедры, коллегам по практической деятельности, – говорит Гайныл Угубаевна. – Радует, что меня помнят мои ученики, которые разъехались по всей стране, живут за рубежом, им я старалась передать все свои знания и умения. Мне импонирует подрастающая молодежь – они грамотные, перспективные. Сейчас, конечно, время немного другое, молодые стали более практичными, но я не устаю повторять им, что нужно уметь сопереживать людям, уметь дарить им счастье.

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