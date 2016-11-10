​Дарить надежду отчаявшимся

Помогает Ерлан Кумискалиев не материально, а, скорее, духовно. И занимается с одной из самых сложных категорий детей, получивших повреждения головного или спинного мозга. Детей с диагнозом ДЦП общество старается не замечать. Еще сложнее мамам, которые, как правило, остаются один на один со своей бедой. При этом каждая из них, следуя материнскому инстинкту, ищет любую возможность улучшить состояние своего малыша, не ограничиваясь положенными официальной медициной процедурами. Один из таких способов предложил Ерлан, несколько лет назад опробовав метод канистерапии – лечения и реабилитации с помощью специально подготовленных собак.

...Начиналось все с желания стать врачом. Получив среднее специальное медицинское образование, Ерлан устроился на «скорую» при районной поликлинике. Поездив по отдаленным аулам и отгонным участкам, стал сам болеть, но не физически, а морально, страдая вместе со своими пациентами.

– Слишком сильно переживал, они мне снились, мысли не давали покоя. Поэтому мои родные буквально запретили мне работать, сказав, что медицина не для меня, – делится Ерлан, вспоминая, что через несколько лет после этого и сам очень серьезно заболел.

В 35-летнем возрасте он начал борьбу уже за свою жизнь. Тогда же, в период реабилитации, сформировалась мысль о необходимости поиска нетрадиционных методов помощи больным.

– Раз в неделю к нам в больницу приходили волонтеры с собаками. Для пациентов нашего отделения, которые лежали месяцами, а то и годами, это было настоящим праздником. Мы с нетерпением ждали их. Тогда я решил, что пос­ле выздоровления организую такое в своем городе. Для чего перерыл весь Интернет в поисках информации о канистерапии, – вспоминает наш герой. – Через некоторое время, связавшись с саратовским питомником, где готовят собак для этой службы, приобрел двух щенков лабрадоров. Кстати, именно из этого питомника Владимиру Путину подарили собаку Кони.

После годовой подготовки собак, обучения работе с детьми в российских центрах, в 2013 году Ерлан стал помогать особенным детям в Атырау. Первыми пациентами стала семья знакомых.

В поиске методик для развития моторики и восстановления двигательных способностей Ерлан обратил внимание на научные исследования и опыт американского нейрофизиолога Глена Домана. Его метод основан на соблюдении диеты и дыхательных упражнениях, помогающих снабжать кислородом клетки мозга. Такой подход доступен любому человеку, так как не требует затрат. Эффект виден через два-три месяца.

За три с половиной года работы центра реабилитацию здесь прошли порядка 230 детей из Атырау, есть среди пациентов и приехавшие из других городов. Один из часто задаваемых Ерлану вопросов – тема заработка и отношений с официальной медициной.

– Раньше я очень болезненно реагировал на вопрос о деньгах, доказывал, рассказывал, объяс­нял бескорыстность намерений, а потом понял, что зря трачу энергию, которая нужна детям. Могу сказать лишь, что мы работаем совершенно бесплатно, родители в знак благодарности помогают, кто чем может. Материальную помощь оказывают компании и просто неравнодушные граждане, которые просят не афишировать их имена и поступки. При этом мы предоставляем отчет за каждый потраченный тенге, – рассказывает Е. Кумискалиев, в искренности слов которого сомневаться не приходится.

Сейчас его центр находится в помещении, предоставленном акиматом города на пять лет на безвозмездной основе. Правда, коммунальные услуги оплачиваются в полном размере – монополисты предоставлять льготы отказались.

Затронув тему взаимодействия с официальной медициной, понимаешь, что ситуация неодно­значная. Медики рассказывают родителям особенных детей про его центр, за что Ерлан уже благодарен. Однако на большее, то ли в силу забюрократизированности, то ли зарегламентированности процедур, врачи не идут.

– На мои предложения посещать маленьких пациентов с подготовленными по канистерапии собаками, мне отказали. Попросил помочь с профессио­нальным наблюдением детей, посещающих наш центр, – тоже не нашел понимания. Хотя такое содействие позволило бы нам не только видеть, в верном ли направлении движемся, но и корректировать подходы к реабилитации. От этого выиграли бы все, а самое главное – дети! – эмоционально восклицает наш собеседник, недоумевая, почему традиционная медицина отказывается от прогрессивных методов, применяемых как в дальнем, так и ближнем зарубежье.

Что же помогает продолжать работу, не опускать руки и идти вперед?

– Это мой выбор, поэтому я выдержу все, – говорит Ерлан.

Другой несомненный плюс в том, что мамы особенных детей, общаясь с коллегами по несчастью, не только получают надежду на улучшение состояния ребенка и добиваются результатов, но и начинают жить полноценной жизнью. Одна из таких мам после посещения центра научилась зарабатывать в Интернете, потом, наняв сиделку, смогла устроиться на работу. Другие, занимаясь рукоделием, участвуют в благотворительных ярмарках, где продают свои изделия.

– То, что я сейчас делаю, методики, которые применяю, – не панацея от всех бед. На каком-то этапе они перестанут быть эффективными и понадобятся другие, ведь дети растут. Для этого нужно обучаться, посещать курсы, семинары, в общем, повышать квалификацию, получать новые знания, которых мне сейчас не хватает. Однако на это пока нет средств, – с сожалением констатирует Ерлан, хотя не теряет на­дежду на открытие современного реабилитационного центра, где бы применялись самые современные методы восстановления и лечения.

– Уверен, что в наших силах создать такой центр. Сколько средств родители тратят на то, чтобы свозить детей на курсы реабилитации к зарубежным док­торам. Огромные деньги собирают благотворительные фонды для отправки таких детей в иностранные клиники. Почему мы не можем оказывать эти услуги в Казахстане, чтобы они были доступны всем детям? – спрашивает мой собеседник.

Для осуществления своей задумки он уже предпринимает первые шаги. При поддержке местных властей Ерлан намерен создать на отдельном участке, вопрос с выделением которого пока не решен, иппоцентр. При этом к работе в центре будут привлечены родители, которые смогут заняться птицеводством или фермерством, выращивать зелень или овощи. В будущем здесь смогут работать и подросшие дети, ведь для них вопрос трудоустройства один из сложнорешаемых.

Проблема в том, что общество не готово принимать людей, не похожих на всех. Такие люди, как Ерлан, помогают нам задуматься об этом. Наш собеседник верит, что дети, с которыми он сейчас занимается, станут свое­образными маяками, которые поведут людей к лучшей жизни...