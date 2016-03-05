Дарить яркий мир – это счастье

От 80 до 90% информации об окружающем мире человек получает благодаря такому важному органу, как глаза. Потому так важно беречь зрение, вовремя обращаться за помощью при первых же симптомах какого-либо заболевания органов зрения.Конечно, офтальмологических клиник теперь в стране немало, но эталоном в этом деле всегда был и остается Казахский НИИ глазных болезней. И если раньше подлечить глаза казах­станцы ехали только в Алматы, то теперь в столице есть полноценный, оборудованный по последнему слову медицинской техники, филиал. Открылся он еще в 2010 году, но несколько лет работал в арендованных помещениях, что, разумеется, не давало простора для более широкой деятельности. Но в 2015-м по распоряжению Министерства здравоохранения и социального развития для филиала было приобретено здание.На церемонии открытия присутствовал генеральный секретарь Европейской коллегии офтальмологов, профессор Эдуардо Мидена (Италия), который с удовлетворением отметил, что оснащение филиала действительно соответствует мировым стандартам, но самое главное – есть специалисты, которые могут его использовать.– Все то, что делается в офтальмологии на мировом уровне, делается у нас в стране и, разумеется, в нашем филиале, – говорит директор филиала КазНИИ ГБ офтальмолог-микрохирург высшей категории Альмира Булгакова. – Благодаря целевой поддержке Правительства в новую клинику было приобретено самое современное хирургическое, лазерное, диагностическое оборудование на более чем 400 миллионов тенге. В нашем распоряжении суперсовременный лазерный центр с фемтосекундным лазером, который применяется в рефракционной хирургии для исправления таких аномалий, как миопия, гиперметропия, астигматизм. Иначе говоря, даже при высокой степени близорукости с помощью таких операций пациенты снимают очки, без которых не могли обходиться. Самое последнее инновационное достижение – хирургия катаракты с фемтосекундным сопровождением. Уникальная технология позволяет тщательно адаптироваться под индивидуальные особенности пациента и автоматизировать основные этапы операции, которая длится минут семь, а не полчаса-час, как раньше, и доставляет пациенту минимум неудобств. Это надежный и безопасный метод, позволяющий центрировать и стабилизировать положение искусственного хрус­талика в капсульном мешке, тем самым обеспечивая лучшее качество зрения.Альмира Абдулхаковна с гордостью сообщает о том, что одной из первых в СНГ головная клиника внедрила фемтосекундную кератопластику – операцию по пересадке роговицы. В нынешнем году филиал также получил разрешение на проведение кератопластических операций в сотрудничестве с координационным Центром по трансплантологии в рамках клинического протокола по мультиорганному забору донорского материала. Это большой плюс, так как есть патологии, когда возможна только пересадка роговицы. Общая очередь на такую операцию около 600 человек – это немало, если учесть, что донорство, к сожалению, у нас не очень развито.Позволила сохранить зрение тысячам пациентов, у которых случилась отслойка сетчатки, вит­реоретинальная хирургия, внед­ренная в филиале в 2014 году. Только КазНИИ ГБ и его филиал имеют право оперировать глаза так, что человек приходит с пос­ледней надеждой, и ее оправдывают именно в этих клиниках.Особая гордость филиала – детское отделение. В полную силу оно заработало с июня 2015 года, и за это время пролечено 180 детей. В нынешнем планируется оказать помощь 360 маленьким пациентам. Упомянутый нами итальянский гость высоко оценил усилия филиала по лечению ретинопатии недоношенных, подчеркнув, что будущее есть только у той нации, которая заботится о здоровье детей. Лечение малюток с такой серьезной патологией проводится доктором филиала на базе перинатального центра № 1, где установлено соответствующее оборудование.Переезд в собственное здание позволил открыть дневной стационар, увеличить коечный фонд, расширить спектр диагностичес­ких процедур, благодаря чему в несколько раз увеличился объем услуг, предоставляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Еще больше планов у филиала на будущее. В рамках программы развития здравоохранения «Денсаулық» его специалисты совместно с эндокринологами будут делать упор на профилактику, раннее выявление все более молодеющего и распространяющегося сахарного диабета, как известно, диабет нередко приводит к большим проблемам со зрением. Объемная программа намечена по профилактике близорукости школьников. Это заболевание выходит на второе место в чис­ле патологий, обнаруживаемых у учащихся, – в первом классе только 4% детей нуждаются в коррекции зрения, а на выходе – 44%. Под особым прицелом будет глаукома: в последнее время число людей с этой патологией выросло в два раза, и раннее выявление поможет сохранить зрение десяткам тысяч пациентов.Что немаловажно, филиал стал информационной, методической площадкой для офтальмологов столицы, близлежащих регионов, проводя регулярно мастер-классы с приглашением ведущих зарубежных докторов, международные конференции. Эта работа по объединению профессионалов продолжится.И коль мы заговорили о профессионализме, то подчеркнем: микрохирургия – это высший пилотаж в хирургии, а офтальмологов-микрохирургов по праву относят к элите хирургического сообщества, потому что им приходится ювелирно работать со столь хрупким, чувствительным органом, как глаз. Зато и эффект ощутим. Прооперированный пациент практически сразу может оценить работу микрохирурга: если ты видишь вокруг себя не расплывчатые, унылые и далекие образы, а четкую, яркую, радостную картину мира – доктора постарались на славу!– В нашем деле нужно обладать высоким профессионализмом, порядочностью, быть чуткими и неравнодушными, ведь если с пациентом просто поговорить – он уже будет лучше себя чувствовать, а если мы вернем ему зрение, то счастью человека не будет предела, – считает Альмира Абдулхаковна, за плечами которой 28 лет хирургической практики.Сколько слез радости приходилось видеть Альмире Абдулхаковне и ее коллегам: спасенные глаза малыша, вернувшаяся крупица зрения 90-летней старушки.– Человек в любом возрасте должен видеть, и этого счастья его лишать нельзя, – говорит заведующая дневным стационаром Акмарал Агелеуова. – И специалисты клиники, думаю, достойно выполняют эту миссию. В то время, когда мы переезжали в столицу, у нас был своеобразный лозунг: «Астана – город исполнения желаний». И теперь мы видим, что наши стремления сделать офтальмологическую помощь еще доступнее, повысить свой профессионализм, внедрить новые технологии – воплощаются в жизнь.