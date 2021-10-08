Дарите людям сады

Мое дерево!

Оно растет на въезде в Туркес­тан. Приближаясь к этому месту, я пристально вглядываюсь в окно автомобиля, чтобы рассмотреть подросшее деревце. По возможности останавливаюсь, чтобы поздо­роваться со своей катальпой, прикоснуться к трепещущим на ветру листьям и оценить ее состояние. Саженец, высаженный пару лет назад во время общегородского субботника, благодаря неустанному труду коммунальщиков, прижился и пошел в рост. Сотни, если не тысячи жителей Туркестана, точно так же, как и я, внесли свой вклад в озеленение города и его окрестностей, страстно желая жить в комфорте и гармонии с природой.

Туркестан закладывает зеленый пояс, включившись в национальную программу озеленения. В Послании Президента народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу высадить в нашей стране в ближайшие пять лет 2 млрд деревьев, выделив под лесопосадки 2 млн га.

Чуть больше 200 млн деревьев намерены высадить в Туркестанской области. Повсеместно идет работа. В каждом районе и городе закладывают парки, скверы, аллеи, зеленые защитные полосы вдоль автомобильных дорог.

Только под зеленый пояс Туркестана выделено 20 тыс. га территории. Лесопосадки вокруг города призваны изменить довольно скудный существующий ландшафт и улучшить микроклимат.

Местные специалисты по озеленению и охране окружающей среды работают над технологиями посадки и ухода за деревьями, расширяют питомник для выращивания районированных сортов, без которых лес в пустынной зоне не вырастить. Предпочтение отдают саксаульникам, карагачам и тополям. В населенных пунктах видовое разнообразие зеленых насаждений значительно шире и включает хвойные деревья и декоративные кустарники.

На помощь пришли узбекские лесоводы, имеющие соответст­вующий опыт и готовые делиться научными наработками по технологии посадки и ухода, а также районированными саженцами, устойчивыми к климату пустынь. Их опыт, как и достижения других стран, важны при определении общей концепции озеленения, ведь зеленая зона – это не только защита от ветров, но и прекрас­ное место для отдыха, которых Туркес­тану, как и другим населенным пунктам нашей страны, сейчас так не хватает.

В больших городах и не очень образовался дефицит зеленых насаждений, зато переизбыток машин и выхлопных газов, и совершенно очевидно, что необходимо менять ситуацию: сажать деревья, расширять парки и ухаживать за ними, чтобы они стали уютными местами для отдыха.

Не только специалисты в сфере озеленения, архитекторы, чиновники, но и жители повсеместно активно обсуждают тему парков и общественных садов, высказывая свое мнение по поводу того, какими им быть и каково, собственно, их главное предназначение сейчас. В поисках ответов на эти и другие вопросы делегация южан, которую возглавил депутат Туркестанского областного мас­лихата Дулат Абиш, отправилась в Украину, в которой есть парки, порой насчитывающие сотни лет.

От Туркестана до «Софиевки»

Из аэропорта «Борисполь» общественники сразу отправились в Умань. В этом провинциальном городке расположен национальный дендрологический парк «Софиевка». На днях он отметил свой 225-летний юбилей. Существование такого парка уже само по себе свидетельствует о том, что здесь знают, как закладывать зеленые зоны и как ухаживать за ними, чтобы они на протяжении веков несли людям радость от одного только созерцания симбиоза искусства и природы.

В свое время это делали не украинцы. Их учили лучшие специалисты Европы. Даже дворников, не говоря уж о садовниках, приглашали из Германии, Италии и других стран. Сейчас здесь, несмотря на то и дело разгорающие­ся скандалы, связанные с вырубкой аллей и отдельных деревьев под строительство жилых комплексов, дендропарки стараются уберечь. И даже приумножить. Та же «Софиевка», исторически базировавшаяся на 50 га, сейчас занимает территорию в 179 га. Какой-то кусок земли парку добавила городская власть, а кое-что даже прикупили сами, чтобы расширить территорию, разнообразить флору и фауну, создав для людей дополнительные мес­та отдыха.

Здесь можно познакомиться не только с ботаникой, но и животным миром, архитектурными формами, приемами ландшафт­ного дизайна. А еще каждый, кто приезжает в «Софиевку», погружается в историю Украины двухсотлетней давности.

Парк заложил собственник города Умань польский магнат Станислав Потоцкий, подарив его своей красавице-супруге Софии Витт-Потоцкой. Да, то было время, когда любимым дарили такие вот подарки, вошедшие в историю и сами ставшие историей.

На месте строительства парка была дикая пустошь, изрезанная оврагами и усыпанная глыбами дикого гранита. Это место граф присмотрел во время охоты. Вдоль небольшой речки Каменка на тот момент росли десятки низкорослых верб, несколько дубов, три старые груши да липы. Все остальное было привезено и посажено в ходе строительства парка.

Очень кстати оказалось и то, что под ногами на сорок метров вглубь – сплошной гранит вулканического происхождения. Каменные глыбы разбросаны вдоль берега. В зимнее время их обливали водой, чтоб легче было перемещать за счет скольжения. По ледяным дорожкам воловые упряжки перетаскивали их на новое место, создавая нужные композиции.

Сад решено было построить в новомодном английском пейзажном стиле, используя спираль, зигзаг и круг. Два бога царили в нем: вода, без которой нет жизни, и гранит, что дарит покой. Собственно, сочетание этих компонентов и создает неповторимые по красоте пейзажи. Создателям удалось достичь удивительного баланса природы и искусства, высочайшего уровня гармонии, где все же превалирует природа.

Главная же задача сада – удивлять, восхищать, поражать и шокировать невиданными доселе растениями. Парк построили очень быстро – всего за шесть лет. Сначала привозили почву, создавая плодородный слой, и только потом приступали к озеленению. Для этого со всего мира привозились растения в возрасте от 15 до 50 лет. Их доставляли по морю с комами земли в специальных бочках в морской порт Одессы, расположенной в паре сотен километров от Умани, а дальше на телегах везли в Умань.

Так, впервые в «Софиевке» поя­вился пирамидальный тополь, привезенный из Италии. Потом эти деревья распространились по всей Украине, как и юкки, араукарии, американки, туи, можжевельники и еще сотни экзотов. Эта традиция соблюдается и сейчас. Недавно здесь появилось новое дерево – метасеквойя – экзот для Украины, прекрасно акклиматизировавшийся.

Экзоты на свалке

В Шымкенте – городе с миллионным населением – тоже есть дендропарк. Кстати, самый крупный в Центральной Азии. И у него тоже есть своя история. Более сорока лет назад его создали на месте бывшей городской мусорной свалки площадью в 117 га. Это была идея бывшего первого секретаря обкома партии Асанбая Аскарова, чье имя сейчас носит дендрарий.

Из некогда высаженной одной тысячи разновидностей древес­но-кустарниковых пород сейчас здесь произрастают 584 вида. Территория дендропарка разделена на пять флористических зон, прогулки по которым позволяют изучить богатый мир природы всей планеты, ведь здесь представлена растительность Сибири и Дальнего Востока, Северной Америки и Европы.

Лет десять назад из-за недос­таточного финансирования, самозахвата земель и проблем с поливной водой редкие и экзотические деревья начали погибать. Уникальный мини-заповедник оказался на грани вымирания. Он мог полностью исчезнуть, усугубив тем самым экологическую ситуацию в городе.

Это без преувеличения легкие Шымкента. Парк давно стал мес­том притяжения для горожан. Причем идут сюда не только молодежь и школьники. Люди отправляются, чтобы провести время с семьей, подышать свежим воздухом, покормить белочек, полюбоваться павлинами и лебедями, которые поселились в зоне отдыха.

Ранним утром на довольно прос­торной стоянке перед цент­ральным входом в буквальном смысле слова яблоку негде упасть. Большое количество людей приходит и приезжает сюда, чтобы подышать свежим воздухом, сделать гимнас­тику на природе, поупражняться в скандинавской ходьбе, имеющей огромную популярность среди людей самых разных возрастов. Совершенно очевидно, что люди нуждаются в таких прогулках на свежем воздухе.

Жумагуль Садыкова со специальными палками для скандинавской ходьбы не расстается уже 16 лет и говорит, что утренние прогулки в дендропарке для нее не просто залог отличной физичес­кой формы и крепкого здоровья, но и прекрасного наст­роения на весь предстоящий день. И когда в городе разразился скандал, связанный с намерением реализовать в зеленой зоне проект «Удача», она в числе первых встала на защиту парка.

Общественники возмутились тем, что многолетние деревья пустили на спил, решив на мес­те кленов и многолетних дубов обуст­роить зону фаст-фуда.

– После того как в 2009 году шымкентский дендропарк благополучно пережил первую реконструкцию, его внесли в список национальных парков, – комментирует ситуацию Дулат Абиш. – Дендрарий получил статус особо охраняемой территории, что априори предполагает запрет на коммерческую деятельность. Три года назад Шымкент стал городом республиканского значения, и дендропарк перешел на его баланс. Тут же последовали перемены, которые не всем по душе. К примеру, предпринимателей пригласили строить в дендрарии кафе. Я обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, насколько законны все эти трансформации. Экспедиция в Украину – это попытка показать, что у дендропарков совсем иное предназначение.

Хозяин

5 утра по киевскому времени. Умань спит, на работу не вышли еще даже дворники. Тишина вокруг стоит невероятная. А рабочий день директора «Софиевки» Ивана Косенко уже в разгаре. В то время, когда пение птиц в парке заглушает звуки машин, проезжающих по трассе Умань – Одесса, Иван Семенович обходит свое хозяйство. На его взгляд, это лучшее время для утренней прогулки по парку.

Он заглядывает под каждый куст, под каждое дерево, замечает любой непорядок, вплоть до сдвинутого с места бордюрного камня. В итоге к утренней планерке готов список замечаний, которые надо устранить. После такой экскурсии с директором понимаешь, почему в уманьском парке нет задворок, которые легко встречаешь даже в европейских дендрариях. Здесь все содержится чуть ли не в идеальном состоянии, независимо от того, окраинная это территория или центральная аллея.

«Если своевременно не реагировать, то постепенно начинается разруха», – это твердое убеждение директора, которому он следует вот уже 41 год работы в должнос­ти первого руководителя.

Чуть ли не с первого дня работы судьба устроила ему испытание на прочность. 1 апреля 1980 года Иван Косенко был назначен директором, а в ночь с 3 на 4 апреля прорвало Крас­ноставський став, поток воды из которого смыл все на своем пути. Досталось и «Софиевке». «Голос Америки» тогда вещал, что в Умани из-за ротозейства и халатности советско-партийных руководителей уничтожен уникальный памятник садово-паркового искусства – всемирно известная «Софиевка». Тогда в штате парка было 68 сотрудников. Все они без выходных и праздничных дней занимались очисткой парка. Вплоть до 9 мая. К этому праздничному дню удалось расчистить и восстановить полсотни объектов, возобновив экскурсии.

Сейчас в штате 292 человека. И самым главным своим вкладом в развитие «Софиевки» за четыре десятилетия работы директор считает не восстановленный грот Аполлона, не построенные по сохранившимся чертежам проекта парка два водопада, которые так и остались не воплощенными на местности, и даже не строительство к 225-летнему юбилею «Новой Софиевки», а выпестованные кадры.

Украина не отстает от всего цивилизованного мира, меняющего подход к кадрам. Тут точно так же часто меняются руководители, поскольку уже не принято работать на одном месте больше пяти лет. На этом фоне член-корреспондент НАН Украины, доктор биологических наук, профессор Иван Косенко бьет все рекорды по продолжительности работы на одном месте, чем несказанно удивил всю нашу делегацию.

Одногруппник Елбасы по учебе в Днепродзержинске лауреат Государственной премии Аманали Абдураманов тут же назвал Ивана Семеновича легендой, узнав, что тот в декабре готовится отметить 82 года, половину из которых он у руля парка!

– Нет у нас такого хозяина, как Иван Семенович, потому что директора меняются через год-два, – делает вывод Аманали Абдураманов. Нужен хороший руководитель, такой же неутомимый, как Асанбай Аскаров, и все наладится. А какая здесь чистота! Это не романтический сад, он включен в состав Академии наук Украины и сегодня имеет статус научно-исследовательского инс­титута. Нам тоже надо науку подтягивать, чтобы деревья не гибли и не вырубались.

Сквер или ЖК?

Приезд нашей делегации в Украи­ну совпал с очередным скандалом, разразившимся в Чернигове, о котором сообщили все медиа. На сессию горсовета пришли сразу две группы экоактивистов. Одни требовали не допустить строительство еще одной многоэтажки на углу улиц Киевской и Пятницкой, окна которой закроют солнце жителям существующей высотки. Вторые высказались категорически против того, чтобы дать разрешение на вырубку деревьев, мешающих зимой работать снегоуборочной технике.

Подобные конфликты случаются повсеместно. В украинских городах, кажется, все застроено, и больше негде сажать сады и закладывать парки. Да и строить новые дома, не задевая существующие зоны отдыха, все сложнее. В итоге нередки конфликты интересов, в том числе связанные и с вырубкой лесов.

Эта страна является крупным импортером леса в Европу, что тоже сказывается на экологии. Украина по площади занимает 44-е место среди стран мира и первое среди стран, целиком находящихся в Европе, где свободной земли для закладки нового леса нет. Вся она давно в частной собственности. И закладывать леса новые владельцы особо не стремятся, потому что доход от них получит только третье поколение.

Отсюда и столь трепетное и ревностное отношение к дендропаркам – зеленым оазисам, служащим уголками отдохновения для горожан.

Сейчас в Украине 57 дендропарков, общая площадь которых около 180 тыс. га. Есть среди них совсем небольшие, в отличие от «Александрии», территория которой 405 га.

Получается по два с гаком денд­ропарка на каждую область, и это не считая лесов, которых в Украине несравнимо больше, чем у нас. Но местные жители считают, что даже этого мало, вступаясь за каждое приговоренное дерево.

В нашей стране общественность тоже возмущается фактами вырубки деревьев под застройку. Ни там, ни здесь люди не хотят жить в каменном мешке, решительно отстаивая свое право на свежий воздух, возможность наслаждаться зеленью, общаться с животными и любоваться цветами. Кажется, всем предельно ясно, что расширяясь за счет рощ, полей, лугов и водоемов, покрывая землю асфальтом и камнем и даже внедряясь вглубь и устремляясь ввысь, города меняют облик нашей планеты. А заодно и жизнь человека, который является

частью экосистемы.

Всплеск коронавирусной инфекции обострил ситуацию, заставив задуматься об этом каждого из нас. Оказавшись в самоизоляции, перейдя на работу в дистанционном формате, большинство людей на время осталось без парков и скверов. И тогда стало понятно, как нам не хватает зелени, даю­щей возможность отдохнуть глазам и расслабиться нервной системе.

На этот раз я не узнавала Киев, гуляя, казалось бы, по таким знакомым и родным улицам. Балконы каждого дома, каждой квартиры от первого до …надцатого этажа превратились в яркие клумбы. Раньше этого однозначно не было. Как же я хочу, чтобы и в наших городах было так зелено!

Во всем мире сейчас очень модно иметь свой зеленый уголок. В Украине тоже. И даже если у человека для этого нет ни сотки земли – не проблема. Он ставит кадку с растениями на пороге дома, возле подъезда, на балконе, а то и обустраивает террасу на крыше.

Повсеместно идет реальный бум на садовые цветы и зеленые насаждения. Все покупают и садят. Летом балконы украшают петуньи и пеларгонии, осенью их сменяют лаванда и вереск, а зимой и весной господствуют хвойные в горшках. Уже стало немодно стеклить балконы. Наоборот, их открывают, пуская кусочек живой природы в свое жилище.

Тем самым общественные сады получили еще одну стабильную статью доходов на свое содержание, зарабатывая на разведении и продаже саженцев декоративных и плодовых деревьев, кустарников и цветов. В питомнике той же «Софиевки» предлагают 100 тыс. наи­менований растений, пользую­щихся спросом у потребителей, находящих особое удовольствие в своем стремлении озеленить все вокруг.

Природа однозначно лечит. И доказательство тому факт из жизни «Софиевки»: ни один из 132 экскурсоводов дендропарка не заболел коронавирусной инфекцией, хотя никого из офисных сотрудников ковид не пощадил.