Из Туркестана в столицу аграрии региона отправили 365 тонн сельскохозяйственной продукции. Продавать дары юга будут на сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет в предстоящие выходные.

В субботу и воскресенье жители столицы смогут купить на ярмарке по ценам ниже рыночных на 10–15% овощи и фрукты нового урожая. Для них сельхозпроизводители приготовили 8 тонн болгарского перца, 6 тонн баклажанов, 5 тонн абрикосов, 10 тонн молодого картофеля, 3 тонны черешни. А еще к столу можно будет купить томаты, капусту и огурцы. В общей сложности овощей и фруктов припасено 174 тонны, так что хватит для всех. Только молодого картофеля южане намерены продать 19 тонн.

На ярмарку привезут 81 тонну мяса и мясной продукции, 29 тонн «молочки», 5 тонн рыбы, 4 тонны консервов, 2 тонны меда и столько же сухофруктов. Общая стоимость продовольственного каравана составляет 116 млн тенге.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Нуркена Бадыракова, в текущем году в регионе весенне-полевые работы начаты на неделю раньше. Дехкане уже успели собрать 250 тыс. тонн овощей, 22 тыс. тонн картофеля и около 1 500 тонн плодово-ягодных культур. Частью этого большого урожая южане охотно поделятся с жителями столицы.

Сейчас в Туркестанской облас­ти приоритет отдается реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение производительности труда в сфере сельского хозяйства в 2,5 раза. К примеру, в нынешнем году с применением передовых технологий планируется реализовать 480 проектов на сумму порядка 89 млрд тенге, что позволит соз­дать 4 620 новых рабочих мест. 130 проектов уже реализовано.

В регионе особое внимание уделяют эффективному использованию сельскохозяйственных земель, например, получению 2–3 урожаев в год, что позволяет существенно увеличить производство продукции.

Открытие ярмарки совпадает с празднованием Международного дня защиты детей, поэтому организаторы продовольственного каравана решили детей до 16 лет угостить натуральным мороженым, которое производится в Туркестанской области.

Нынче это первый продовольственный караван, который южане отправляют в столицу. До конца текущего года область отправит еще 4 каравана сельскохозяйственной продукции для жителей Нур-Султана.