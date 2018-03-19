​Дарящий радость и тепло

Из глубины истории

Своими корнями Наурыз уходит еще во времена Ахеменидской империи (VI–IV вв. до н. э.), где он отмечался в качестве главного религиозного события зороастризма, а первое письменное упоминание праздника отнесено к священной «Авесте».

Принято считать, что истори­ческое наследие Наурыза принадлежит народам Востока, однако на самом деле возникновение праздника имеет под собой более широкую платформу, объединяю­щую практически все народы Евразии. Неизменно одно – с самых незапамятных времен весеннее равноденствие связывали с полным оживлением природы и возвращением ее жизненных сил.

В английском языке день весеннего равноденствия носит название Easter – тевтонское по происхождению (равно как и немецкое Ostern). Это имена германской богини весны и утренней зари. Древние кельты и германцы считали эту дату первым днем вес­ны и началом земледельческого сезона. Остара – одна из самый «старинных» богинь, свидетельст­ва о поклонении ей датируются уже концом 2-го тысячелетия до нашей эры. От названия этого праздника и произошло английское слово Easter (Пасха) – одно из тех языческих слов, которые так и не смогли искоренить хpистиане («Библейское» название пpаздника Пасхи – Passover – так и не прижилось в английском языке).

Возвращение Остары из подземного царства чествовали маленькими пшеничными булочками и крашеными яйцами, которые являлись символами новой жизни. Видите явное сходство с традициями, которые спустя несколько тысячелетий стали сопутствовать празднованию христианской Пасхи?

На Руси еще до крещения день весеннего равноденствия назывался «Сороки» и отмечался по-особенному. Люди считали, что именно в это время прилетает множество птиц, а именно 40. Символом же праздника являлся жаворонок, так как он возвращался первым.

Одним из обычаев было печь в этот день печенье в виде птицы. А первому, кто увидит жаворонка, дарили печенье от всей деревни. Остальное лакомство впоследст­вии раздавали всем детям в дерев­не, чтобы те в свою очередь зазы­вали жаворонков, которые по поверьям и принесут с собой весну.

В общем, с древних времен у многих народов мира день весеннего равноденствия считался большим праздником – магическим­ и ритуальным. В античные и средние века посвященные ему фестивали проходили с весельем и ритуалами, призывающими плодородие земли и благополучие людей. Древние египтяне даже возвели Большого Сфинкса так, чтобы он указывал прямо на восходящее солнце во время весеннего равноденствия.

Что касается научной основы праздника весеннего солнцестояния, то ученые считают эту дату астрономическим началом весны. Наступает она, когда Солн­це переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В указанное время Земля преодолеет четверть годичного пути, двигаясь по своей орбите. Два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину, что и объясняет равную длительность светлого и темного времени суток.

Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В северном наступает астрономическая весна, а в южном – астрономическая осень, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.

Затем Солнце продолжит свое движение, переходя из южного полушария в северное. По истечении полугода вновь наступит равноденствие, но в этот период Солнце уже будет находиться с противоположной стороны орбиты.

В день весеннего равноденствия астрологи, между прочим, отмечают свой профессиональный праздник – День астрологии, приуроченный к началу астрологического года, когда Солнце вступает в знак Овна.

Поскольку этому дню издревле придавалось сакральное значение, вполне естественно, что за много тысячелетий он «оброс» множеством легенд и примет. Так, согласно поверьям, в день весеннего солнцестояния следует следить за погодой, которая определяет характер ближайших 40 дней. Если в этот день тепло, то холодов и заморозков до лета уже не будет.

Что касается «погоды в доме», то в этот день нельзя ссориться, расстраиваться, выяснять отношения с близкими. Праздник следует встретить весело, чтобы весь будущий год провести без забот и не думать о плохом. А желание, загаданное в день весеннего равноденствия, обязательно сбудется.

Традиции и обряды

Многие народы сохранили этот праздник в своем календаре по сей день. Навруз, что на фарси означает «новый день», – так его назвали древние земледельцы Ближнего Востока и Центральной Азии. Сегодня он стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. На пространстве СНГ день равноденствия как национальный праздник отмечают казахи, татары, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы. Эта дата во многих восточных странах, в том числе в Иране и Афганистане, празднуется как Новый год.

Наш южный сосед Узбекистан отмечает Навруз ежегодно 21 марта. Народные гуляния проходят повсеместно в каждом городе страны и длятся не один день: люди в национальных костюмах поют песни, танцуют и желают друг другу удачного года. Главными блюдами Навруза здесь являются сумаляк (пророщенные зерна пшеницы), туграма-плов, халим (пшеница с мясом). Раздаваемые в этот день милостыни и подарки считаются залогом изобильного и сытого года. Еще одной узбекской традицией является выбор хозяйки праздника – Бахор-ханум, а также земледельца – Дехкан-бобо и Момоера – человека, олицетво­ряющего Землю.

Согласно узбекским народным поверьям, очень много в этот праздник зависит от прихода в дом первого человека. Первый гость нового года должен обладать покладис­тым характером, быть с хорошим чувством юмора, с добрым именем и репутацией, а самое главное – иметь «счастливую ногу», то есть приносить в дом удачу.

Кыргызстан встречает Нооруз всенародными гуляниями и самым большим празднеством на Бишкекской площади. Пляски и танцы сопровождаются показательными выступлениями национальных видов спорта. В домах принято накрывать богатые дастархоны и готовить национальные блюда – сумаляк и кёжё, причем сумаляк должен готовиться исключительно на хлопковом масле, а при этом действе должно присутствовать как можно больше людей.

В Таджикистане праздник называется Навруз, а главные блюда – шашлык и сладкий плов со злаками – традиционно готовят мужчины. Главным символом таджикского Навруза является огонь: считается, что огонь обладает целительными и очищающими ­свойствами, именно поэтому очень много игр и выступлений проводится с использованием огня. Украшением стола становятся самбуси (самса), сабси (овощи) и зеленые ростки пророщенной пшеницы.

Огонь считается обязательным атрибутом Науруз байрамы и в Турции, поэтому здесь праздник не обходится без фейерверков и специальных «огнедышащих» драконов.

В Азербайджане в Новруз, кроме кушаний, на стол ставятся зеркало, свечи и крашеное яйцо. Эти предметы имеют глубоко символическое значение: свеча – свет или огонь – оберегает человека от­ злых духов, зеркало – знак яс­ности или установления времени наступления Нового года, а яйцо – символ жизни и Вселенной.

Варят и красят яйца в этот день и в Афганистане, причем их должно быть по количеству детей в семье. Есть поверье, что это отводит несчастья, и в Новый год каждому ребенку дают съесть яичко. Праздничный стол в этот день дополняют сладкие блюда, название которых начинается на букву «син» персидского алфавита. По обычаю каждая семья, накрывая стол, помнит о том, что на нем должны быть семь блюд: сюд – молоко, сирке – уксус, сэмэни – особая каша из пшеницы, сабзи – зелень и другие.

Задолго до наступления праздничных дней шьют новую одежду, убирают дом, выбирают подарки для близких. А сам Навруз в Афганистане сопровождается странным ритуалом: с часа ночи с 20 на 21 марта и до 12 часов дня 21 марта никто не должен выходить на улицу. С этим связано поверье, что если кто-то покинет дом в этот период, то в наступающем году умрет один из членов семьи.

С древним весенним праздником у туркмен связаны некоторые приметы, которые и сегодня популярны в народе. К примеру: «Если в Навруз будет пасмурно, то такую погоду можно ожидать и до июня» или «Если в Навруз идет снег или дождь – год будет урожайным».

Молодежь не вспоминает о поверьях, зато устраивает масштаб­ные игры и состязания на свежем воздухе. Именно на дни празднования Навруза назначают первые скачки нового сезона, в это же время проводят первые бои среди пастушьих волкодавов – алабаев. Появилось также одно новшество: теперь в Туркменистане именно в период проведения Навруз-байрама отмечается День женщины, День матери, что говорит о признании женской роли в жизни общества.

В Иране празднование Навруза длится обычно в течение 13 дней, из которых первые 5 дней посвя­щены посещению родных и друзей. В конце торжеств в древности выходили в поле, где и встречали Новый год. Многие стараются следовать этой традиции и сегодня.

Традиционно в канун праздника иранские женщины прыгают через костер, привлекая красоту и здоровье для себя и как бы обрывая все плохое, что случилось до этого. Мужчины переодеваются в красные одежды, мажут лицо сажей или черной краской и прогуливаются по улицам города.

В Китае праздник весеннего равноденствия Навруз отмечают жители Синьцзян-Уйгурского автономного округа, население которого составляют этнические уйгуры, казахи, узбеки, дунгане. Люди надевают яркие одежды и отправляются в храм. Главные цвета праздника – черный, белый, красный, желтый и зеленый. Каждый из них символизирует огонь, воду, дерево, металл и землю. Традиционным блюдом здесь является каша, приготовленная из 7 различных ингредиентов. Празднование сопровождается плясками и песнопениями.

Мусульмане Индии также отмечают Навруз в день весеннего равноденствия. Здесь особых поверий или необычных примет нет: тоже накрывают богатый стол, красиво одеваются, украшают все цветами. Принято также разжигать большой костер – его дым, как верят индусы, унесет все неудачи уходящего года.

Ночь Кыдыра

Наурыз в Казахстане можно назвать самым любимым и массовым народным праздником. Отмечают его в каждой семье, во всех уголках страны, связывая с этим днем добрые надежды, которые приносит победа весны над зимой, добра над злом.

Благодаря простоте образа жизни казахи были очень близки к природе, наделившей их пытливым умом и любознательностью. По солнцу, луне, движению светил они могли ориентироваться на местности, определить днем и ночью точное время. Жители степей пользовались восточным календарем, составленным поч­ти 3 тысячи лет назад, в основу которого положен 12-летний животный цикл.

Как только теплые солнечные лучи проникали в юрту сквозь ее верхнее отверстие, начинали пахоту. По старому летоисчислению этот день обычно совпадал с 21 марта – днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи называли март месяцем наурыз. Этот день, когда уравниваются день и ночь, предки и считали началом нового года.

Ұлыс күн – Великий день для народа. В этот момент все небесные тела возвращаются на свои исходные позиции, начинается обновление всего живого в окружающем мире. Но главными признаками обновления были первый весенний гром, набухшие почки на ветвях деревьев, буйное прорастание зелени.

До наступления дня весеннего равноденствия приводили в порядок дома, хозяйственные постройки, посевной инвентарь, тщательно протирали мебель, домашнюю утварь, расплачивались с долгами, находившиеся в ссоре мирились. Как утверждали старики, когда Наурыз входит в дома, все болезни, жизненные невзгоды и неудачи должны обходить их стороной.

В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия, урожая и дож­дя все емкости заполняли молоком, айраном, шубатом, семенным зерном, ключевой водой. В день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, дабы все ­невзгоды и беды миновали их. Каждый старался одеться опрятно, по возможности заранее на этот день готовили обновки.

В Наурыз рассвет встречали все вместе. С самого раннего утра мужчины очищали арыки, колодцы – тескен, истоки родников, старики высаживали деревья, непременно сопровождая свои действия пожеланиями: «Пусть от человека остается потомкам дерево, нежели скот», «Срубишь одно дерево – посади десять!» У женщин тоже было много забот: они кропили молоком посаженные деревья, очищенные родники, желая тем самым благополучия земле-кормилице.

Большое значение придавалось приготовлению ритуального блюда – наурыз-көже. Непременно использовалось 7 ингредиентов: в соответствии с количеством дней недели. Число 7, с которым казахи, как и многие народы, связывают благополучие в течение года, да и всей жизни, очевидно, имеет математическо-астрономическое объяс­нение, основанное на его взаимо­связи с фазами и циклами Луны.

По мифологическим представлениям казахов считалось, что именно 21 марта на землю спус­кается великая ночь – ночь Кыдыра. Люди были уверены, что Кыдыр дарует всем спокойствие и мир, добро и тепло, исполняет желания. Святой старец – это благодетель народа, который оберегает, приносит благополучие, счастье, удачу и вместе с тем дарит жизнь. В день Наурыза он ходит повсюду, заходит в каждый дом, благословляя всех его обитателей. Поэтому ночь, когда этот старец спускается с небес, считалась ночью Кыдыра.

Когда солнце поднимается на Востоке в 6 часов утра, это соответствует 3 часам ночи по нашему времени. Отсюда и традиция у казахского народа праздновать приход нового года именно в ночь с 21 на 22 марта, если быть точным, в 3 часа ночи. В это время девушки готовили своим суженым особое блюдо – ұйқы ашар, которое разбудит, освободит ото сна. Юноши дарили различные презенты. К примеру, зеркала, гребешки, благовония. Каждый подарок имел свой смысл. Зеркало означало молодость и невинность, гребень – красоту и обаяние, а благовоние было символом свежести, как только что распустившийся бутон розы.

Вот и получается, Наурыз – отражение общих корней многих народов. Зародившись задолго до появления современных религий, этот праздник был присущ и тюркам-тенгрианцам, и славянам-язычникам, и персам-зороастрийцам. В более же широком смысле праздник – символ единства всех людей на планете, одинаково благословленных извечным ходом жизни под солнцем. Наурыз несет в себе самые сильные, светлые чувства, вечные ценности, близкие любому человеку.