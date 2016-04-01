Дарю тебе сердце! Шоколадное!

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Валентина ФИРОНОВА, Астана
Открываешь дверь в выставочный зал – и попадаешь в шоколадную страну. А если повезет, то запросто можешь встретить и волшебника. Вернее, создателя шоколадных диковинок – шоколатье Николая Попова. И если не он, то уж самый тяжелый экспонат – 200-килограммовая шоколадная дверь, абсолютно идентичная входной двери Центрального государственного музея в Алматы, попадется на глаза точно.

И это не единственный экспонат, который автор шоколадной саги изготовил специально для казахстанцев. Поражает своей «настоящестью» копия головного убора Золотого человека, гербы Астаны и Алматы, государственные символы нашей страны. По словам автора, процесс создания некоторых творений был очень трудоемким, так как работать приходилось со сложными орнаментами.

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Из шоколада сделаны все вещи, которые находятся в экспозиции: картины и рамы, кинжалы и сковородки, канделябры и хлеб, молотки и игрушки, динозавры и огромное шоколадное сердце. Каждый найдет для себя приятный повод удивиться. Например, корона Российской империи похожа на оригинал и по размеру, и по весу. Любуйся, удивляйся, фотографируй. Можешь и в другие музеи не ходить.

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Один из самых грандиозных экспонатов – двухметровая копия Эйфелевой башни. Если перевести ее 45-килограммовый вес в плитки шоколада по 100 г, то получится 450 плиток. Мастеру потребовался месяц, чтобы создать форму из 520 частей, которые впоследствии склеили. У конструкции нет каркаса и постамента. Она держит себя сама. Если ее толкнуть, она рассып­лется. Все склеено шоколадом, который работает как суперклей. А если уж говорить о самой-самой скрепляющей добавке, то это в первую очередь добавка из тепла души и любви мастера, что и придает его работам особую притягательность.

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Не случайно, увлеченно рассказывая о шоколаде, Николай с улыбкой добавил: «Слово «шоколад» состоит из двух час­тей – «шок» и «лад». Ты сначала шокируешь, а потом даришь радость. В какой бы город мы ни приезжали, всегда делаем для него какую-то особенную вещь. Радуем!»

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Кстати, у «Музея шоколада NiKolya» есть традиция: на церемонии открытия обязательно разбивать «именную» плитку шоколада и угощать гостей, чтобы те убедились: все, что они увидят, действительно из шоколада. Провели они такую дегустацию и для столичных жителей. Особенно радовались дети.

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Автор сладких шедевров не перестает повторять, что все работы – своеобразная иллюзия. Для него важно сначала убедить зрителя, что его творения совсем не похожи на шоколад, а потом... убедить, что это все-таки сладость. Сладость! Потому-то и случаются посягательства на «подлинники». Очень уж хочется попробовать на вкус и пиво в шоколадной кружке, и рыбкой шоколадной закусить. Да и яичница на сковородке больно уж аппетитна.

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Что и говорить, у шоколадомании много ловушек. Она принимает самые вычурные и разнообразные формы. Есть, оказывается, даже шоколадный пластилин и шоколадные краски, которыми пишутся целые шоколадные живописные произведения! Очень красиво. Жаль только, нельзя отщипнуть кусочек. Хотя... Шанс унести с собой в кармане кусочек сладкого счастья есть. Организаторы учли эту потребность. На выставке можно купить и птичку шоколадную, и пистолет, и даже молоток… Нарасхват идут и шоколадные сердца. Чем не объяснение в любви?

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