Досаев озвучил сумму на ремонт здания акимата Алматы

По его словам, работа в городе по ликвидации последствий январских событий завершена.

Фото: ktk.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ремонт здания акимата, которое пострадало во время январский событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, по предварительным данным, на реконструкцию здания городского акимата необходимо 13 миллиардов тенге.

Также Досаев сообщил, что работает в здании акимата.

"Там и сидим. У меня управления по всему городу раскиданы", – сказал он.

По его словам, работа в городе по ликвидации последствий январских событий завершена.

"Все выплаты МСБ, мы всё закончили. На сегодня продолжаем принимать заявления от физлиц, кто проходит экспертизу по сожженным машинам. Двум ОСИ выплатили за повреждённые фасады зданий, плюс некоторым организациям, связанным с оказанием услуг. А так, в основном закончили все работы. Остались только частные здания, где они сами должны завершить свои ремонтные работы. А со стороны государства мы все выплаты закрыли", – рассказал Досаев.

Он подчеркнул, что в этом году отдельно выделили почти 17 млрд тенге на обеспечение нового уровня безопасности города.