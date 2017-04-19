​«Құдаша-дикси» и другие

Государственный духовой оркестр задал праздничный тон всему концерту. Свое выступление музыканты открыли знаменитой пьесой Адиля Бестыбаева «Азия дауысы», которая начинается с призывных мотивов карнаев. Оркестр продолжил выступ­ление такими любимыми, особенно старшим поколением, мелодиями, как «Казахский вальс», «Березка», «Осенний вальс». Кульминацией своего выступления духовой оркестр избрал блистательную эстрадную пьесу Гурьянова «Құдаша-дикси».

«Күй тартыс» солистов-домбристов заслуженного творческого коллектива – Академического фольк­лорно-этнографического оркестра «Отрар сазы» им. Н. Тлендиева продолжил концерт. Порадовала публику светлым виртуозным исполнением весеннего произведения – романса Лати­фа Хамиди «Бұлбұл» лау­реат международных конкурсов Камиля Таукелова.

Концерт собрал аншлаг. По признанию зрителей, талант и профессионализм музыкантов подарили им прекрасную возможность насладиться встречей с высоким музыкальным искусством.