Дассен, сын Дассена

Несмотря на «нелетную» погоду, концерт все же состоялся, и сын прославленного шансонье Джо Дассена порадовал своим исполнением многих поклонников кумира 80-х. Как и знаменитый отец, 35-летний Джонатан Дассен пишет слова и музыку к своим песням. Его стиль – мелодичные композиции с элементами фольклора и джаза. Уже в 13 лет он создал свою первую музыкальную группу, а со временем увлечение переросло в профессию. Как ранее отметил певец, который уже приезжал в Казахстан в начале нынешнего года, он не является точной копией своего отца, поскольку у каждого – своя манера исполнения. Дассен-сын спел песню Дассена-отца, а потом под аккомпанемент ханге – народного швейцарского ударного инструмента – свою композицию «Пустыня».

В преддверии Дней Франции состоялась пресс-конференция, в которой участвовали генеральный консул Франции в Алматы Патрик Ренар, заместитель генерального директора горнолыжного курорта Ринат Абрахманов и директор Французского Альянса Алматы Жанар Конаева. Г-н Ренар отметил, что концерт на «Шымбулаке» стоит в ряду первых мероприятий, посредством которых казахстанцы могут ближе познакомиться с культурой его страны. Среди множества событий Дней Франции – вечера классической музыки, костюмированный бал, творческие выставки, фестиваль современного танца, традиционный праздник французского вина, выступ­ление знаменитой Патрисии Каас.

По словам Р. Абрахманова, для курорта «Шымбулак» важно участвовать не только в спортивной жизни города, пропаганде горнолыжного спорта и здорового образа жизни, но и поддерживать социальные и культурные мероприятия. «Мы разрешаем бесплатный вход всем пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и детям до 7 лет», – подчеркнул он.

К слову, в холодный дождливый день желающих отведать французскую выпечку с ароматным глинтвейном было хоть отбавляй. Но главное событие, за которым так высоко в горы забрались гости, – «живой» концерт Джонатана Дассена – превзошло все ожидания. А пребывавшим в особой атмосфере романтической французской музыки зрителям никакой дождь был не страшен.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ,

Алматы,

rabota.gazeta@mail.ru

фото Юрия БЕККЕРА