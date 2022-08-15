Дастан Алдабеков назначен заместителем начальника ДЧС Нур-Султана

Заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан назначен полковник Алдабеков Дастан Жиреншеевич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Дамир Ермагамбетов представил личному составу нового заместителя столичного Департамента по ЧС.

Дастан Жиреншеевич Алдабеков родился 21 апреля 1982 года в Российской Федерации, городе Омск. В 2003 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК по специальности «пожарная безопасность». В органах гражданской защиты работает более 20 лет.

Свою трудовую деятельность начинал с инспектора государственного пожарного надзора пожарной части №8 г. Астана, в разные годы работал на различных должностях: начальником караула, заместителем пожарной части, старшим инженером отдела пожаротушения, старшим диспетчером ЦОУСС, главным специалистом Управления сил и средств аварийно-спасательных служб. Последняя занимаемая должность начальник Управления организации аварийно-спасательных работ департамента ликвидации ЧС МЧС РК.

За образцовое исполнение должностных обязанностей и хорошие показатели в служебной деятельности, вклад в развитие международного сотрудничества полковник Дамир Алдабеков награжден ведомственными наградами Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также медалями чрезвычайных ведомств Азербайджана и России.