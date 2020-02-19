Кадровые назначения
Дастан Рыспеков назначен председателем Комитета индустрии туризма МКС РК
Рыспеков Дастан Адаевич из Президентского молодежного кадрового резерва назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Рыспеков Дастан родился в 1984 году в городе Жезказган. Окончил Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов и поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, Ревизионной комиссии по г.Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астаны.

В 2018-2019 годы — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области, г. Павлодар.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана Экспо-2017".

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