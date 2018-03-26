​Дастархан длиною в километр

Несмотря на пасмурную погоду, сюда уже с самого раннего утра стал стекаться народ, потихоньку заполняя ­пространство вокруг сцены перед зданием «Өнер орталығы», где в скором времени началось яркое театрализованное представление.

Главный проспект был перекрыт для транспортного движения. Ему было суждено ­превратиться в большой Арбат, где гостей праздника бесплатно угощали бесплатными праздничными блюдами: баурсаками, наурыз-көже, пловом. Дастархан, накрытый здесь, оказался длиной около 850 метров! Всего актюбинскими кулинарами было приготовлено в общей сложности 12,7 тыс. литров нау­рыз-көже, 11,1 тонны плова и 9,6 тонны баурсаков.

По-особенному прошел праздник и на площади перед монументом «Қазақ халқына мың алғыс». Тут были установлены 7 юрт под названиями «Мен ақтөбелікпін», «Туған жерге тағзым», «Бақытты бала – Мәнгілік ел кепілі», «Рухани жаңғыру», «Наурыз – жыл басы», «Аналарға тағзым», «Астананың 20 жылдығы». Двери этих юрт были открыты для всех, и каждый мог ­ознакомиться с их убранством, экспонатами, материалами, соответствующими своей тематике.

Юрты выросли и в парке напротив. Здесь были организованы выставки прикладного искусства детского творчества, достижений спортсменов региона, можно было увидеть работы известной в области мастерицы-рукодельницы Лены Сахариевой. Всего на Наурыз мейрамы в областном центре было установлено более 60 юрт. На всех праздничных площадках прошли театрализованные представления, концерты, соревнования по национальным видам спорта.

На Наурыз мейрамы в регионе также открылись новые социальные объекты. В частности, в Саздинском сельском округе, селах Акшат, Украинка, Магаджан и поселке им. К. Нокина распахнули двери новые врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Всего в 2017 году в сельской местности было начато строительство 21 медицинского объекта в рамках ГЧП. Большая их часть уже введена в строй.