Свежий выпуск Дать достойный отпор киберпреступности Санжар АДИЛОВ, заместитель начальника ДВД Астаны

В конце июня текущего года в столичное ДВД поступили заявления о том, что из банкомата, расположенного в одном из торгово-развлекательных цент­ров столицы, неизвестные пытаются похитить денежные средства. При осмотре места происшествия на корпусе аппарата был обнаружен странный электронный прибор, предназначение которого установила экспертиза, – устройство, считывающее код банковских карточек.

Учитывая высокую степень опасности, возможный общественный резонанс и негативные последствия подобных инновационных преступлений, ход расследования был взят под контроль лично начальником ДВД города Астаны генерал-майором полиции Амантаем Аубакировым. Непосредственно организацией мероприятий по раскрытию и расследованию занималась возглавляемая мною следственно-оперативная группа, куда включили наиболее опытных сыщиков и криминалистов столицы.

В результате принятых оперативно-розыскных мер мы вышли на двух граждан Молдовы, которые приехали в нашу страну по туристической путевке. Правда, красоты Астаны визитеров особенно не волновали, их почему-то привлекали именно банкоматы столицы. Возле одного из них, расположенного в международном аэропорту города, наши оперативные сотрудники и задержали гостей столицы, что называется, с поличным – «скиммером», кустарным прибором для фиксации и считывания информации банковских карточек, а также иными доказательствами их преступной деятельности. Еще один похожий прибор, а также разъемы для зарядки данных устройств, кредитные карты и тому подобное наша группа обнаружила при обыске в съемной квартире, где проживали задержанные.

В настоящее время в полицию уже обратились порядка 50 жителей столицы – жертв данного преступления. Задержанные арестованы и находятся в следственном изоляторе ДВД.

Я неспроста начал наш разговор с одного из свежих примеров «инновационной» преступности. Дело в том, что из года в год число виртуальных правонарушений (хакерство, электронные хищения, осуществление преступных связей через электронную почту, перевод капиталов, добытых незаконным путем) растет, что побуждает органы МВД активно бороться с данным видом правонарушений. Вместе с тем решение вопросов о профилактике и борьбе с киберпреступлениями неразрывно связано как с обеспечением верховенства закона, так и развитием экономики государства, поскольку современная торговля и система социальных выплат подразумевает использование IT-технологий.

По мнению руководства департамента внутренних дел, угроза виртуальной преступности требует особого внимания и соответствующего реагирования правоохранительных органов. И в составе ДВД Астаны уже работает специальное подразделение «К» по борьбе с киберпреступностью. Мы ведем активное сотрудничество с коллегами из России, Беларуси, стран Европы по данному вопросу. Подобное взаимодействие позволяет более оперативно выявлять источники угроз, а также налаживать профилактическую работу, в том числе и среди населения.

Тем не менее остается актуальной проблема борьбы с организованной преступностью, которая, прибегая к услугам высококвалифицированных специалистов, стала все чаще использовать различные технические средства – от обычных персональных компьютеров и традиционных средств связи до сложных вычислительных систем и глобальных информационных сетей, в том числе и Интернета.

Сфера применения компьютерных технологий в преступных целях весьма обширна. Так, по данным оперативно-криминалистических служб и экспертных учреждений, практически каждый второй поддельный денежный знак изготавливается с использованием компьютерной обработки и распечатки на цветном принтере. Объясняется это прежде всего общедоступностью такого рода информационных технологий и простотой их эксплуатации.

С закреплением в УК РК целой главы (уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи), предусматривающей ответственность за такого рода деяния, правоохранительные органы получили реальное средство борьбы с лицами, использующими компьютерную технику в противозаконных целях. Эта мера своевременна, так как вызвана огромным вредом, который приносят подобного рода преступления за рубежом.

Другой тревожный момент, который следует отметить, это то, что подобные преступления все чаще совершаются сотрудниками фирмы, банка или другого учреждения, которым в конечном итоге и наносится ущерб. В Казахстане, к слову, впервые подобное крупное преступное действие с использованием компьютерных технологий имело место в 2004 году. Тогда это было первое уголовное дело против бывшего оператора Алатауского филиала КРАМДС-банка Алматы, который путем использования ключевой шифровальной дискеты осуществил две фиктивные бухгалтерские проводки на сумму свыше 6 млн тенге на счет малого предприятия «Анжелика».

По свидетельству зарубежных специалистов, наиболее привлекательным сектором экономики практически любой страны является ее кредитно-финансовая система. В связи с этим самыми распространенными в этой области являются и компьютерные преступления, совершаемые путем несанкционированного доступа к банковским базам данных посредством телекоммуникационных сетей. Однако правоохранительным органам становится известно о не более 5–10% таких преступлений. Это связано с тем, что хищение информации долгое время может оставаться незамеченным, поскольку зачастую данные просто копируются. А еще жертвы компьютерной преступности (большинство из них частные предприниматели) проявляют нежелание контактировать с правоохранительными органами, опасаясь распространения среди вкладчиков и акционеров мнения о собственной халатности и ненадежной работе фирмы, что может инициировать отток финансов и последующее банкротство.

Таким образом, благодаря активному противодействию инновационной преступности со стороны казахстанской полиции, всемерной поддержке заинтересованного общества и полезному взаимодействию с зарубежными партнерами, мы полагаем, что нам удастся справиться с виртуальной опасностью, приносящей реальный ущерб.