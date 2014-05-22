Дать радость труда и творчества

Они не такие, как мы. Глухие и слабо слышащие, сироты и дети из неблагополучных семей, молодые люди с нарушением речи, опорно-двигательной системы, с задержкой психического развития. Им трудно передвигаться по запруженным транспортом улицам, посещать разного рода учреждения. Особенно сложно им, когда минует 18-й год, а вместе с ним уходит опека государства. Все, чему обучали в школе, колледже или на специальных курсах, теряет смысл, если невозможно устроиться на работу.

«Бетонную глыбу» проблемы взялась сдвинуть Международная ассоциация социальных проектов. Учили воспитанников детских домов и школ-интернатов делопроизводству, английскому, информатике. Потом открыли пекарный и швейный цеха, чтобы ребята могли освоить первичные профессиональные навыки, которые позже могут стать профессией. А недавно при финансовой поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия открыли ремесленную мастерскую La Maddalena: три кабинета, в каждом четыре стола, девчонки занимаются бисероплетением и шитьем, мальчишки расписывают кухонные доски, и все вместе шьют чехлы для планшетов и соток, ухватки и фартуки.

Ко времени, когда навыки будут отточены до автоматизма, они смогут работать здесь же, в одноименном кооперативе, который, по заверению инициаторов проекта, будет открыт в июле нынешнего года. Понятно, что для казахстанских «особых» это капля в море огромной потребности реализовать свой потенциал. Но очевидно и то, что в это движение вовлекается все больше волонтеров, неравнодушных людей.

– Еще десять лет назад я практически не встречала на улицах казахстанских городов детей-инвалидов. Сначала удивлялась, позже узнала, что они сидят дома затворниками, – вспоминает исполнительный директор МАСП Силвия Галбиати. – Сейчас я вижу, что они стали появляться в общественных местах. Значит, усилия многих людей, которые работают с ними, не прошли даром. Значит, что-то меняется в обществе, в самоощущении этих ребят.

Светлана РАЗДОБА, Алматы