​Дать удочку, а не рыбу

397
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Важная новость прозвучала на конференции областного филиала партии «Нұр Отан». Как сообщил глава региона Даниал Ахметов, помимо адресной помощи, которую получат более 7 тыс. семей, многодетным будет отдан приоритет при выдаче микрокредитов и грантов на развитие своего дела. Для этого в бюджете предусмотрены средства, за счет которых государство обеспечит гарантию 85% суммы залога.

– В текущем году 582 семьи из числа социально уязвимых получат квартиры в 10 строящихся арендных домах в Усть-Каменогорске, Семее и районных цент­рах, – отметил аким. – Если будет желание построить свой дом, мы выделим участок с готовыми коммуникациями. В детсадах все дети из многодетных семей будут обеспечены бесплатным питанием.

Для старших ребят, по словам главы Восточного Казахстана, предусмотрена возможность бесплатного профессионального обучения в колледжах региона или по программе продуктивной занятости. Им будут выплачивать стипендию, они получат бесплатное питание, а иногородние – возмещение зат­рат на проезд. На эти цели нап­равлено в целом около 4 млрд тенге, охват составит около 6 тыс. детей.

– Сейчас мы повышаем до 3% размер Фонда всеобуча, – дополнительно рассказал аким. –Средства пойдут на приобретение формы для учеников из малообеспеченных и многодетных семей. Вместе с ранее выделенными средствами общая помощь на форму для одного школьника составит 22 тыс. тенге.

В настоящее время в Восточном Казахстане в малообеспеченных и многодетных семьях проживают почти 29 тыс. детей. Как подчеркнул аким, смысл государственной поддержки состоит не в благотворительной раздаче бюджетных средств, а в предос­тавлении возможности получения качественного образования, здравоохранения, адресной социальной помощи и кредитования.

– Госорганы должны дать населению инструменты, чтобы выйти из черты бедности, – зак­лючил глава региона. – Обеспечить качество жизни и условия проживания.

