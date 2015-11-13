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​Дать удочку, а не рыбу
Сергей ОСАНОВ

К такому выводу пришли эксперты АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР РК, проанализировав ситуацию на рынках труда стран – участниц ОЭСР и Казахстана. Для реализации политики содействия трудоустройства населения созданы службы занятости, разработаны государственные программы. Условно их можно разделить на активные и пассивные меры по содействию занятости. К активным мерам относятся различные программы, которые включают в себя профессиональную подготовку в специальном учебном заведении, обучение на рабочем месте, специальные стажировки, а также частично или полностью субсидированные рабочие места в течение, как правило, непродолжительного времени, 100-процентное субсидирование сотрудников со сниженной работоспособностью, непосредственно создание новых рабочих мест, разработку и финансирование программ, способствующих развитию предпринимательства.

К пассивным мерам содействия занятости относятся выплаты страхования по безработице, социальные пособия по безработице, пособия по потере работы, компенсации неуплаченных заработных плат для сотрудников обанкротившихся компаний, программы содействия полного или частичного досрочного выхода на пенсию пожилых людей, замещая их безработными из другой целевой группы (выплаты по досрочному выходу на пенсию прекращаются после достижения пенсионного возраста).

В среднем страны ОЭСР тратят 1,5% от ВВП на программы содействия занятости, европейские страны – 1,8%, а такие страны, как Ирландия, Дания и Испания, выделяют более 3% от ВВП на трудоустройство своих граждан.

В Казахстане на активные меры содействия занятости ориентирована программа «Дорожная карта занятости-2020», приоритетом которой являются снижение уровня безработицы и повышение общего благосостояния казахстанцев. Анализируя полученные результаты, необходимо упомянуть, что уровень безработного населения в Казахстане не намного выше, чем в Норвегии и Швейцарии, и постепенными темпами демонстрирует снижение с 5,8% 2010 года до 5,0% на начало 2-го полугодия в 2015-м, при этом в течение этого промежутка времени только в 2012 году можно наблюдать увеличение численности безработных (473 тыс. – в 2011-м, 475 тыс. – 2012-м). По данным II квартала 2015 года, в Казахстане 449 тыс. безработных.

За 2014 год в рамках реализации программы ДКЗ в РК трудоустроены свыше 167 тыс. человек. Это объясняется четкими поставленными целями ДКЗ-2020: уровень безработицы не более 5,0%; уровень женской безработицы не более 5,5%; уровень молодежной безработицы не более 4,6%.

Таким образом, из изложенного выше следует, что в кризисные времена больше внимания и денежных средств необходимо выделять активным мерам содействия занятости, нежели пассивным, так как прямое трудо­устройство, профессиональная подготовка специалистов, субсидирование заработных плат, развитие предпринимательства являются значительно эффективнее в вопросах занятости населения. Иными словами, лучше дать человеку удочку, чтобы он постоянно обеспечивал себя провиантом, нежели рыбу, которая вскоре им будет съедена.

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