Форум состоится в рамках Международного дня действий против ядерных испытаний, отмечаемого ежегодно в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием конференции станет выступление Президента Нурсултана Назарбаева.

В ходе форума состоится пленарное заседание, а также четыре панельные сессии на темы: «ООН и разоруженческий процесс: каковы перспективы? Манифест «Мир. XXI век», «Отказ от ядерного сдерживания – новое качество международной безопасности», «Зоны, свободные от ядерного оружия. География устойчивого мира», «Роль гражданского общества в области ядерного разоружения». Соорганизатором конференции выступает международная организация «Парламентарии за нераспространение и отмену ядерного оружия (PNND)». Ожидается, что участники форума, отдав дань памяти жертвам применения и испытаний ядерного оружия, рассмотрят актуальные проблемы разоружения и нераспространения и выскажут предложения по укреплению международной безопасности.

По мнению председателя организационного комитета конференции, спикера Сената Касым-Жомарта Токаева, 25-летие закрытия Семипалатинского полигона является датой глобального значения. «Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по праву является признанным лидером глобального антиядерного движения. Его решение о полном закрытии Семипалатинского ядерного полигона является первым и последним случаем в мировой истории разоружения. Идея полного ядерного разоружения лежит в основе Манифеста Главы государства «Мир. XXI век». Юбилейная дата закрытия Семипалатинского полигона – наиболее подходящая возможность для всего мирового сообщества задуматься о первостепенной важности создания устойчивого мира на планете и предложить новые совместные решения проблем безопасности», – подчеркнул К. Токаев.

В астанинской конференции примут участие заместитель Генерального секретаря ООН, генеральный директор Отделения ООН в Женеве, генеральный секретарь Конференции по разоружению Майкл Меллер, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо, президент Межпарламентского союза и сопредседатель PNND Сабер Чаудхари, президент Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг, вице-президент Болгарии Маргарита Попова, спикер Нитиджелы (Парламента) Маршалловых островов Кенеф Кеди, спикер Парламента Фиджи Жико Фатафехи, бывший президент Европейской комиссии и Премьер-министр Италии Романо Проди, бывший Премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бывший федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, бывший Президент Польши Александр Квасьневский, первый Президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат, заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвах, министр воссоединения Республики Корея Хон Ён Пё, президент Пагуошского движения по науке и международным делам Джайантха Дханапала, председатель Парламента мировых религий Имам Абдул Малик Муджахид, основатель антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Олжас Сулейменов, другие видные представители международных организаций, неправительственных объединений, известные религиозные деятели из более чем пятидесяти стран.

Ожидается принятие итогового документа Астанинской конференции, сообщила пресс-служба Сената Парламента.