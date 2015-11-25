​Дата непреходящего значения

О значимости этой даты на брифинге в СЦК при Президенте РК рассказали директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, директор НИИ «Алаш» ЕНУ им. Л. Гумилева Султан Хан Аккулы, док­тор филологических наук Дихан Камзабекулы и советник первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Берик Уали.

Остановившись на подробностях решения 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по объявлению 2016-го Годом 150-летия Алихана Букейхана, спикеры сделали акцент на всесторонней работе по изучению исторического наследия юбиляра. Только зная историю своего народа и страны, отметили выступающие, можно глубоко осознать ценность обретенной в конце прошлого столетия независимости.

Отвечая на вопросы журналис­тов, спикеры подчеркивали, что деятели партии «Алаш» и представители казахской управленческой элиты, научной и творческой интеллигенции заложили фундамент казахской государственности и права народа на национальное самоопределение, модернизации казахского общества.

Идеалы, приверженцем которых был Алихан Букейхан, акцентировалось на брифинге, не потеряли своего значения и поныне. Успешно противостоять новым вызовам в условиях внутренних и внешних угроз, кризиса ценностей цивилизации, отстаивать интересы нации необходимо и сегодня. И хотя каждое историческое время ставит новые задачи, но идеи, за которые боролся со своими соратниками Алихан Букейхан, не теряют своей актуальности и становятся еще более востребованными. Это прежде всего равноправие, общественное согласие и мир, культурный прогресс нации, государственный язык, привлечение не только элиты, но и широких масс к управлению государством.

Как было отмечено на брифинге, план конкретных мероприятий, имеющих как общенациональный, так и международный характер, будет принят в ближайшее время, но всесторонняя работа по изучению деятельности лидера и организатора партии «Алаш» и его бесценного наследия уже ведется.

Алихан Букейхан, помимо того что был выдающимся политиком, прославился и как видный ученый, экономист, этнограф, историк, литературовед и публицист. И потому главная задача предстоящего года сделать каждое мероприятие, посвященное юбиляру, максимально содержательным и познавательным, особенно для молодого поколения. Он, отмечали спикеры, человек ярчайшей био­графии. Потомок хана Букейхана, он был депутатом I Государственной Думы России, членом бюро Мусульманской фракции IV Государственной Думы, лидером нацио­нально-демократической партии «Алаш» и премьер-министром первого казахского национального правительства «Алаш-Орда» в 1917 году. И вполне закономерно, что с именем Алихана Букейхана будет связан не только 2016-й, но и 2017 год, когда будет отмечаться 100 лет со дня образования национально-освободительного движения «Алаш».

Резюмируя сказанное, спикеры сделали акцент на том, что изучение трудов и биографии выдающегося общественного деятеля сыграет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Поможет формированию у юных казахстанцев чувства патриотизма, стремления служить своему народу.